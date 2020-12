Riservano dei momenti di alta tensione le prossime puntate di DayDreamer -Le ali del sogno: come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia svelano che Can e Sanem saranno quasi sul punto di baciarsi di nuovo, ma qualcosa farà cambiare idea alla Aydin. Infatti, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Yigit, la dolce scrittrice e il fotografo avranno un incontro che si trasformerà in uno scontro. La ragazza rivelerà al suo ex fidanzato che un anno prima, avrebbero potuto riappacificarsi se non fosse che Can ha spento il cellulare scappando da Istanbul. In ogni caso, sarà chiaro a entrambi i ragazzi che tra di loro i sentimenti sono ancora vivi.

Yigit si fa avanti con Sanem, Can infuriato

Proseguono le anticipazioni provenienti dalla Turchia, riguardanti la favolosa storia d'amore di Can e Sanem che sta facendo sognare il pubblico italiano. Seguendo la storyline della soap, dopo la richiesta di matrimonio di Yigit a Sanem, la situazione precipiterà su più fonti. Mentre l'editore, ossessionato dalla Aydin, inizierà a mostrare segni di squilibrio mentale anche a Huma, arrivando a minacciare la donna qualora si tirasse indietro nel portare a termine i loro piani, Can andrà su tutte le furie.

L'affascinante fotografo sarà pronto a tutto pur di dimostrare a Sanem che non è stato lui dodici mesi prima a bruciare il suo manoscritto e assumerà un investigatore privato per dimostrare le malefatte di Yigit.

Infatti il piano di Can di far confessare l'editore fallirà a causa di Huma, la quale svelerà l'assenza di telecamere al capanno del figlio maggiore. Per tale ragione, sentendosi al sicuro il fratello di Polen si farà avanti con Sanem impedendole di rifiutare subito la sua richiesta di matrimonio. Can a questo punto, affronterà la sua ex e le dirà non solo di non essere stato lui il colpevole della distruzione del suo manoscritto, ma le chiederà di dire no alla proposta dell'editore.

Can e Sanem sul punto di baciarsi

I due ragazzi arriveranno ad uno scontro verbale molto acceso che sembrerà terminare con un riavvicinamento. Inaspettatamente, i due giovani saranno sul punto di baciarsi, ma Sanem si tirerà indietro e mostrerà di essere ancora infuriata con Can. La scrittrice affermerà di aver chiamato, un anno prima, solo pochi minuti dopo la loro lite ma di aver trovato il telefono spento.

Can, infatti, partirà subito dopo la lite con Sanem risultando irraggiungibile. Can così scoprirà che tra di loro la situazione avrebbe potuto risolversi immediatamente evitando inutili sofferenze.

Can, così, invece di perdere la speranza di riconquistare la sua amata sarà ancora più invogliato a dimostrare la sua innocenza e tornare insieme alla donna che non ha mai dimenticato. La situazione si farà sempre più incandescente e per i due innamorati ritrovarsi diventerà inevitabile.