Le nuove puntate di Beautiful andranno in onda dal 3 al 9 gennaio 2021 su Canale 5 in prima visione assoluta.

Le anticipazioni annunciano che Katie finalmente potrà tornare a casa dopo l'operazione che le ha dato un nuovo rene. La sua nuova vita è possibile grazie al gesto generoso di Flo che, a dispetto della promessa strappata alla madre, ha dovuto rivelare di essere proprio lei la misteriosa donatrice.

Intanto, Brooke e Ridge sono ancora ai ferri corti dopo la tregua '''imposta'' dalle condizioni di salute di Katie. Stando alle anticipazioni, la situazione arriverà a un punto di non ritorno quando Shauna e Forrester si baceranno con passione nella serata dedicata ai festeggiamenti di Halloween.

Hope sarà sempre più convinta che Douglas sia in pericolo e, in combutta con la madre, ideerà un piano per ottenerne la custodia. Il piccolo si sentirà impaurito e indifeso di fronte a suo papà, colui che invece dovrebbe proteggerlo.

Beautiful, anticipazioni puntate dal 3 al 9 gennaio 2021 su Canale 5

Brooke, insieme a Hope, è convinta che l'unica soluzione per garantire sicurezza a Douglas sia quella di chiederne l'adozione. Ciò che desterà sorpresa sarà la reazione di Liam, non particolarmente convinto della cosa.

La titubanza di Liam non piacerà a Hope, che inizierà a dubitare del suo reale interesse per lei e per la loro famiglia. A complicare le cose sarà la scelta del giovane Spencer di passare la serata di Halloween in compagnia di Steffy, Kelly e Beth.

Thomas mentalmente instabile

Persino Steffy non ha perdonato Thomas per ciò che ha fatto a Hope e Liam. Ridge proverà a mediare, con la speranza che nella loro famiglia torni la pace, specie ora che il suo rapporto con Brooke sta andando in pezzi.

Le buone intenzioni di Ridge rimarranno tali, visto che Steffy non muoverà un passo verso il fratello. Thomas si sentirà sempre più solo e la sua stabilità mentale peggiorerà ulteriormente quando verrà a sapere che Douglas è con Hope, decisa a portarglielo via.

Hope inganna Thomas nelle prossime puntate di Beautiful

Thomas, triste e confuso, penserà che l'unico modo per riavere Hope al suo fianco sia quello di accontentarla firmando i documenti per la custodia di suo figlio. Si sbaglierà.

Hope infatti ingannerà Thomas facendogli credere di essere disposta a essere di nuovo una famiglia insieme, ma in realtà l'unico uomo con il quale desidera vivere è Liam.

Quando il giovane Forrester lo scoprirà, saranno guai per lei.

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 dal 3 al 9 gennaio, Thomas andrà a casa di Hope e Liam per riprendersi Douglas. Il bimbo, appena vedrà suo padre, si spaventerà mostrando molta ansia.

La reazione di Douglas farà capire a Hope di dover agire in fretta per togliere il più presto il piccolo dalle grinfie di un padre non in grado di dargli l'amore e la sicurezza che merita.