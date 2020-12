La prima puntata del 2021 di DayDreamer - Le ali del sogno andrà in onda in prima serata su Canale 5. Alle ore 21:20 circa del 7 gennaio, i fan della soap turca potranno finalmente, dopo diversi giorni di attesa, continuare a vedere come evolverà la storia d'amore tra Can e Sanem.

Il nuovo episodio vedrà l'ingresso di un nuovo personaggio che si dimostrerà fondamentale per la continuazione della serie, poiché rimescolerà le carte in gioco e si alleerà con Huma per cercare di separare per sempre il fotografo dalla minore delle Aydin. I colpi di scena non mancheranno di certo.

Sanem si licenzia dalla Frikri Harika

Dopo il weekend al resort, Sanem sarà certa di aver riconquistato la fiducia di Can: la ragazza non sa che un'amara sorpresa è pronta a sconvolgerla. Seguendo le anticipazioni della puntata di DayDreamer, che andrà in onda giovedì 7 gennaio in prime time, rientrati a Istanbul, l'affascinante fotografo comunicherà alla ragazza di aver preso una decisione: accetterà la proposta lavorativa della sua ex fidanzata Polen e partirà per i Balcani, in cerca di nuovi stimoli. Sanem sarà sconvolta nell'apprendere la notizia e accuserà il suo ormai ex fidanzato di sfuggire davanti a ogni difficoltà senza affrontare i problemi.

Dal canto suo, anche Sanem farà una scelta molto importante per la propria vita. Delusa da Can e provando dolore nello stare nell'agenzia pubblicitaria che è stata teatro del suo amore con Divit, la ragazza deciderà di dare le dimissioni dalla Frikri Harika.

Tutti i colleghi apprenderanno la notizia e ne saranno dispiaciuti, tutti tranne Huma, che sarà soddisfatta di aver diviso il figlio maggiore dalla copry-writer.

Can geloso della presenza di Yigit

Disperata per tutti gli ultimi avvenimenti, Sanem uscirà dall'ufficio e andrà a passeggiare vicino al mare, ma sarà molto disorientata. Presto la ragazza verrà investita da un'auto alla cui guida ci sarà Yigit.

Il giovane si mostrerà subito preoccupato per lo stato di salute della giovane e si offrirà per accompagnarla in ospedale. Ben presto i medici rassicureranno sia Sanem che Yigit e affermeranno che la ragazza potrà essere dimessa nella giornata.

Intanto, anche Can verrà informato dell'incidente e correrà in ospedale, ma Sanem si mostrerà molto fredda con lui e preferirà essere riaccompagnata a casa da Yigit piuttosto che dal Divit.

Quest'ultimo sarà molto infastidito e geloso dalla presenza del ragazzo, che mostrerà da subito interesse per la scrittrice. Sebbene il fotografo provi a convincere la sua ex a non lasciare il lavoro per causa sua, Sanem si mostrerà determinata a perseguire la propria scelta di licenziarsi. L'arrivo di Yigit si mostrerà successivamente importante anche per la carriera della giovane.