La "mano" di Huma continuerà a farsi sentire anche nelle prossime puntate di DayDreamer. La perfida mamma Divit cercherà in tutti i modi di allontanare Can da Sanem, per farlo riavvicinare a Polen. Per l’ennesima volta, addirittura, fingerà di essersi sentita male, per poi finire sempre per finta all’ospedale.

Huma interrompe la ‘vacanza’ di Can e Sanem fingendo un malore

Quando Can porterà Sanem sulla neve i momenti teneri, e allo stesso tempo esilaranti, non mancheranno, soprattutto quando i due si ritroveranno presso una stazione sciistica. Non faranno che provocarsi a vicenda, arrivando quasi al bacio, ma il loro idillio verrà interrotto da una telefonata di Polen.

La sua ex si mostrerà "preoccupata" per il fotografo, visto che dopo essere andato via da solo con Sanem ha fatto perdere le sue tracce. A ogni modo lui cercherà di placare la sua curiosità fingendo che ci sia un disturbo nella linea. Contemporaneamente anche Sanem riceverà una chiamata da parte di Yigit, che la inviterà a un incontro con una nota scrittrice, che si terrà il giorno seguente a Smirne.

I due riusciranno a fatica a nascondere la propria gelosia, ma questo sarà l'ultimo dei problemi. Infatti Huma, per fare in modo che Can e Sanem tornino a Istanbul, fingerà di stare male e di essersi recata in ospedale per accertamenti. La donna racconterà tutto a Emre, che ovviamente avviserà subito Can e la coppia non potrà far altro che interrompere la "vacanza" e rientrare a Istanbul.

Can confida a CeyCey la delusione in merito alle bugie di Sanem

I momenti esilaranti, però, non finiranno qui, ma questa volta i protagonisti saranno Can e CeyCey. Quest'ultimo sarà in preda al panico e alla disperazione: infatti ha chiesto ad Ayhan di diventare sua moglie, ma subito dopo se n'è pentito, pensando di aver fatto il passo più lungo della gamba.

Così Can, vedendolo sconvolto, deciderà di portarlo fuori a cena.

Complice qualche bicchiere di troppo, CeyCey mostrerà a Can la sua tristezza alla sola idea che lui possa lasciare Istanbul per dirigersi nei Balcani. Il simpatico impiegato, infatti, non vorrà far altro che convincerlo a rimanere in città, dicendogli che non riuscirà a farcela a stare lontano dalla Fikri Harika, ma anche da Sanem.

Lo "rimprovererà" facendogli notare che è troppo focalizzato sul passato e sugli errori che ha commesso la giovane Aydin.

Can, però, si aprirà con CeyCey e gli confiderà che non si è meritato il modo in cui Sanem l'ha preso in giro con tutte quelle bugie. Ammetterà di non aver mai amato nessuna donna come la giovane Aydin, ma lei ha deciso di dare una svolta alla sua vita, cambiando anche lavoro e lui non sa che cosa ne sarà del suo futuro. Riuscirà il confronto con CeyCey a far cambiare idea a Can sul suo amore per Samen?