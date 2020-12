La soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno, che durante il periodo natalizio cambierà programmazione, continua a sorprendere i fan con dei nuovi imperdibili appuntamenti. Nel corso della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 13 dicembre 2020, non mancheranno colpi di scena e momenti ricchi di tensione.

Dagli spoiler si evince che proprio quando Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) si riconcilieranno a farli entrare di nuovo in crisi ci penserà Polen (Kimya Gökçe Aytaç), che provocherà inevitabilmente un nuovo allontanamento tra il fotografo e la copywriter.

Emre Divit (Birand Tunca) invece sarà sempre più infastidito dalla vicinanza tra Osman (Ali Yagci) e Leyla (Öznur Serçeler).

Purtroppo il figlio minore di Huma si vedrà costretto a nascondere i suoi sentimenti alla sua ex fidanzata.

DayDreamer, spoiler del 13 dicembre: Huma mette alle strette CeyCey

Nell’episodio che i telespettatori vedranno su Canale 5 domenica 13 dicembre 2020 a partire dalle ore 16:20 sino alle 17:20 circa, Can e Sanem tenteranno di risolvere le loro incomprensioni frequentando una sorta di terapia di gruppo. Le anticipazioni dicono che intanto alla Fikri Harika ci sarà una novità, poiché i nuovi clienti dell’agenzia vorranno Osman come loro testimonial. Quest’ultimo riceverà tanti complimenti sia per la sua bellezza e per la sua abilità sul set fotografico. A non apprezzare l’ex macellaio sarà soltanto Emre, che proverà sempre più gelosia quando lo vedrà vicino a Leyla: nonostante ciò il secondogenito di Aziz fingerà di non essere affatto infastidito.

Nel contempo Huma decisa a capire come mai Can si è allontanato da Istanbul, metterà alle strette CeyCey. Quest’ultimo non sapendo mantenere i segreti, farà sapere alla signora Divit che il suo primogenito si trova ad Agva con Sanem.

Emre deciso a licenziare Osman, Polen interrompe un momento romantico tra Can e Sanem

L’ex moglie di Aziz, dopo aver appreso che Can e l’aspirante scrittrice stanno trascorrendo qualche giorno in un hotel situato fuori città, avviserà subito Polen, e le farà avere l’indirizzo in cui si trovano i due ex fidanzati.

Quest’ultima vorrà convincere il fotografo ad accettare un lavoro nei Balcani, con l’intento di farlo separare una volta per tutte da Sanem. CeyCey sarà assalito dai sensi di colpa per aver detto la verità ad Huma, invece Osman si convincerà a lavorare in una nuova campagna della Fikri Harika ma in cambio dovranno accettare le sue condizioni.

I capricci dell’ex macellaio diventato una vera e propria star, ovviamente non verranno visti di buon occhio da Emre.

Quest’ultimo durante una riunione infatti sarà in procinto di rinunciare alla collaborazione con Osman, ma quando Deren gli ricorderà che un cliente ha scelto come volto il fidanzato di Leyla cambierà idea. Can e Sanem con l’aiuto di un coach sembreranno riavvicinarsi, visto che si risveglieranno abbracciati nello stesso letto. Ad interrompere il momento romantico tra il fotografo e la fanciulla sarà Polen.