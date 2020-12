Da lunedì 7 dicembre si rinnova l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Il Segreto: le anticipazioni delle nuove puntate in onda fino al 13 dicembre rivelano che Don Filiberto proverà a portare avanti il proprio piano diabolico, ma verrà fermato da un gruppo di uomini incappucciati che ne metteranno a rischio la vita.

Intanto Francisca e Raimundo si trasferiranno nella loro nuova casa in paese e in questo modo potranno stare lontani dalla marchesa. Gli occhi saranno puntati anche sul ritorno in paese di Donna Begona, moglie di Don Ignacio.

Il Segreto, anticipazioni puntate settimanali 7-13 dicembre

Nel dettaglio, Don Filiberto ha come obiettivo quello di eliminare Mauricio: il parroco sarà in procinto di assalirlo per consumare la sua vendetta, quando a un certo punto verrà rapito da alcuni uomini. Al suo risveglio si renderà conto di trovarsi all'interno di un sotterrato, incatenato e al suo fianco c'è un uomo incappucciato in attesa che riaprisse di nuovo gli occhi.

Intanto alla Villa verrà accolta donna Begona, la moglie di Don Ignacio che per svariato tempo era stata lontana dal paese in quanto era ricoverata all'interno di una clinica austriaca per dei problemi mentali. All'apparenza sembrerebbe che la donna sia guarita, ma Manuela e Ignacio non ne sono così certi e temono che la donna possa essere vittima di una ricaduta.

Alicia viene minacciata

Inoltre le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto dal 7 al 13 dicembre rivelano che donna Isabel tenterà in tutti i modi di dissuadere Adolfo dal convolare a nozze con Rosa. L'uomo, però, apparirà fermo sulla sua decisione: data la notizia del bambino in arrivo si dirà convinto a voler portare avanti il matrimonio, in quanto è un suo dovere assumersi tale responsabilità.

Intanto Alicia ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla candidatura a sindaco di Puente Viejo e intende portare avanti la propria missione. Peccato, però, che ben presto dovrà fare i conti con una minaccia da parte di un'organizzazione che ha come obiettivo quello di far restare in vigore la monarchia.

Don Filiberto rischia di essere giustiziato: le anticipazioni de Il Segreto 7-13 dicembre

Nel frattempo, la situazione di Don Filiberto peggiorerà sempre più: le trame de Il Segreto rivelano che il parroco verrà condotto in catene da questi uomini incappucciati all'interno di una sala dove potrebbe essere giustiziato.

Intanto donna Begona, dopo il suo ritorno in paese, deciderà di recuperare tutto il tempo perso con le sue tre figlie e farà con loro delle lunghe passeggiate.