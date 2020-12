Sarà pace tra Can e Sanem nelle prossime puntate di DayDreamer. La coppia dopo varie vicissitudini si riavvicinerà, ma non tutto andrà secondo i piani di Can. Infatti il fotografo sarà convinto che la sua ragazza sia pronta per rientrare a lavorare alla Fikri Harika, ma i piani di Sanem saranno ben diversi.

Can e Sanem fanno pace

Dopo un periodo fatto di tribolazioni, tra Can e Sanem tornerà il sereno. Lui deciderà di non partire più per i Balcani e partecipare al progetto che gli è stato proposto da Polen. Mentre lei, saputa quest'ultima notizia, non partirà più con Yigit per Smirne, ma raggiungerà il fotografo nel suo rifugio per fare pace.

I due trascorreranno teneramente la notte insieme, in quanto Sanem non può rientrare a casa. La madre sa che in realtà si trova a Smirne, quindi dovrà fingere di stare là. La giovane Aydin si sottoporrà a una vera prova d'attrice quando la madre la contatterà al telefono. Infatti la ragazza, nella felicità di essere tornata insieme a Can, si scorderà di telefonare la madre per annunciare il suo arrivo a Smirne. Mevkibe, molto preoccupata, la telefonerà e Sanem, tra tante peripezie, riuscirà a cavarsela.

Can e Sanem rimangono a dormire nel rifugio

Can e Sanem passeranno la serata insieme accoccolati sul divano. I due si dichiareranno amore a vicenda, promettendosi di non separarsi più. Passerà la notte e Can guarderà incredulo la sua Sanem addormentata sul divano, poi deciderà di uscire per comprare la colazione, lasciando un messaggio alla sua amata: "Buongiorno amore, non andare da nessuna parte, aspettami".

I due, successivamente, si accingeranno a rientrare a casa, ma il viaggio sarà meno tranquillo del solito. Can, infatti, dirà a Sanem che una delle cose che gli manca più di lei è il tè che gli prepara in ufficio e che non vede l'ora di berlo nuovamente, dando per scontato che la giovane Aydin lasci la casa editrice di Yigit per tornare alla Fikri Harika, ma in realtà le intenzioni della ragazza saranno ben diverse.

Sanem non vuole abbandonare la casa editrice di Yigit

Sanem, infatti, non ha intenzione di lasciare la casa editrice, visto che finalmente può lavorare al suo libro, inoltre non vorrebbe fare un torto a Yigit, soprattutto perché le sta dando tanta fiducia. Alla sola pronuncia del nome del fratello di Polen, Can "esploderà". Il fotografo si dimostrerà molto geloso per le attenzioni che la sua fidanzata riserva a Yigit e la ragazza non potrà fare a meno di notarlo.

Per Sanem sarebbe preferibile se lei e Can seguissero due carriere professionali separate. A ogni modo la ragazza gli prometterà che rifletterà sul da farsi: continuerà a perseguire il sogno del libro o tornerà a fare la copywriter alla Fikri Harika?