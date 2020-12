Lieto fine in arrivo per i fan della storia d'amore tra Can e Sanem. Infatti nelle puntate di DayDreamer in onda prossimamente su Canale 5, i due capiranno definitivamente di non poter stare lontano l'uno dall'altra. L'unica conseguenza sarà la grande delusione di Polen, infatti il fotografo le comunicherà che ha deciso di abbandonare il progetto che gli ha proposto, ovvero un servizio fotografico per i Balcani.

Polen cerca in tutti i modi di riavvicinarsi a Can

Nelle prossime puntate di DayDreamer Polen proverà, in ogni modo, a coinvolgere Can nella sua vita il più possibile. La sua ex, tra i vari progetti, ha anche quello di pubblicare un ricettario di piatti tipici turchi e a Can spetterà il compito di fotografare le pietanze.

Durante lo shooting verrà osservato da una Sanem pensierosa e allo stesso tempo infastidita, che subito dopo il lavoro dovrà partire per Smirne insieme a Yigit per un incontro con una famosa scrittrice. Il fotografo, invece, sarà in procinto di andare via per i Balcani. I due si saluteranno in maniera molto fredda, ma in realtà le intenzioni di Can saranno ben diverse.

Can decide di abbandonare il progetto che gli ha proposto Polen

Can, infatti, comunicherà a Polen di aver abbandonato il progetto e di non aver più intenzione di partire. Il ragazzo, molto pensieroso, deciderà di ritirarsi nel suo rifugio. Polen racconterà subito tutto a Yigit e la conversazione verrà udita da Sanem. L'ex fidanzata racconterà a suo fratello che Can ha deciso di andare nel suo rifugio e che secondo lei il fotografo non si sente pronto a lasciare Sanem.

La notizia riempirà il cuore della giovane Aydin di gioia.

Intanto al rifugio Can non farà altro che pensare ai bei momenti trascorsi con Sanem, come il loro soggiorno ad Ağva o la notte trascorsa a dormire nell'amaca durante la registrazione di un spot pubblicitario. Il fotografo, però non potrà immaginare che di lì a poco riceverà una bella sorpresa.

Sanem decide di non partire per Smirne con Yigit

Al rifugio giungerà Sanem con la valigia in mano. La ragazza, infatti, ha deciso di non partire più per Smirne e lei non gli dirà perché non l'ha fatto. Poi prenderà la rincorsa e dirà a Can "prendimi" saltandogli addosso.

La coppia, senza pensarci due volte, suggellerà il suo amore con un intenso bacio.

Da questo momento in poi inizierà un nuovo capitolo per Can e Sanem, in cui le famiglie di entrambi saranno parte integrante della loro storia d'amore, ma bisognerà fare sempre attenzione ai complotti messi in atto con Huma, che per allontanare Can da Sanem cercherà di mettere in ridicolo la famiglia della giovane Aydin.