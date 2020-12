Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV realizzata in Turchia che tornerà sui teleschermi italiani giovedì 7 gennaio in prima serata. Le trame delle nuove puntate in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) riceverà una proposta di nozze da parte di Yigit. L'editore, infatti, chiederà alla ragazza di diventare sua moglie dopo aver scoperto l'inganno di Can.

DayDreamer: Yigit stringe un patto con Can

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, riguardanti le prossime puntate trasmesse sui teleschermi italiani, raccontano che Can deciderà di mettere Yigit con le spalle al muro.

Nel dettaglio, il fotografo accuserà l'editore di aver dato alle fiamme il primo romanzo scritto dalla sorella di Leyla per rovinare la sua storia d'amore con lei.

Can (Can Yaman) farà credere a Yigit di essere in possesso di un filmato della videosorveglianza in grado di dimostrare la sua colpevolezza. L'editore, ormai con le spalle al muro, deciderà di stringere un patto con il fratello di Emre (Birand Tunca). L'accusato prometterà al rivale di raccontare per primo la verità alla minore delle Aydin, ma accadrà il colpo di scena.

L'editore vuole confessare a Sanem di amarla

Nelle nuove puntate di DayDreamer in onda nel 2021 sui teleschermi di Canale 5, Huma invierà a Yigit un sms per informarlo del fatto che non esiste alcun filmato di videosorveglianza, in quanto Can non ha mai fatto installare delle telecamere nel rifugio dove lui ha dato alle fiamme il manoscritto di Sanem.

Appresa la verità, l'editore capirà di essere stato ingannato dal fotografo, tanto da seguire un consiglio del tuttofare Bulut. In seguito l'uomo deciderà di compiere un importante passo, confessare i suoi sentimenti alla minore delle Aydin, ma il piano andrà incontro a qualche ostacolo.

La sorella di Leyla riceve una proposta di nozze

Yigit, senza pensare alle conseguenze, chiederà a Sanem di sposarlo.

Una proposta di nozze che turberà moltissimo la sorella di Leyla, che prenderà del tempo per dare una risposta al suo amico.

Intanto l'editore dimostrerà di non essere molto preoccupato, visto che Can non ha prove capaci di poterlo incastrare. Nonostante tutto la tensione tra i due uomini si accentuerà sempre di più per colpa dell'improvvisa proposta ricevuta dalla minore delle Aydin.

Gli episodi della serie tv ambientata a Istanbul possono essere visionati anche on demand sul sito Mediaset Play.