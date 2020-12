Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 3 a sabato 9 gennaio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. Mercoledì 6 gennaio la soap opera statunitense non verrà trasmessa sul canale Mediaset e verrà sostituita dal film "Amori in corsa", mentre nei restanti giorni l'appuntamento sarà come sempre alle 13:40. Entrando nello specifico delle anticipazioni, le trame ruoteranno attorno all'adozione del piccolo Douglas,da parte di Hope Logan e di un titubante Liam Spencer. Intanto Thomas Forrester, oltre a cercare d'impedire l'adozione di Douglas, sarà sempre più convinto di voler far fuori dall'azienda di famiglia le sorelle Logan.

Thomas non vorrà che suo figlio venga adottato da Hope e Liam

Nelle puntate della soap opera americana in onda dal 3 al 9 gennaio su Canale 5, Thomas Forrester sarà sempre più convinto di voler estromettere le sorelle Logan dalla Forrester Creations.

Nel frattempo, però, Brooke Logan porterà a sua figlia Hope e al suo compagno Liam tutti i documenti necessari per l'adozione di Douglas. Liam, tuttavia, non si sentirà veramente pronto a compiere questo passo. Inoltre, quando Thomas verrà a sapere del piano elaborato dalla moglie di suo padre, correrà a casa per riprendersi suo figlio.

Brooke e Hope convinceranno Thomas a lasciar andare Douglas con Hope e Liam

Douglas non appena vedrà suo padre apparirà molto spaventato. La reazione del piccolo farà capire a Hope di dover agire in fretta per togliere Douglas dalle grinfie di un genitore non in grado mentalmente di dargli l'amore e la sicurezza che merita.

Proprio per questo motivo la giovane Logan e Brooke tenteranno di far ragionare Forrester junior e fargli comprendere che il figlio sarebbe molto più sereno con Hope e Liam. Alla fine lo stilista, dopo qualche titubanza iniziale, si convincerà e capirà che la cosa migliore per Douglas sia quella di crescere in una famiglia unita ed equilibrata.

Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti della soap opera.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

In particolare, i telespettatori avranno modo di capire come si evolverà la vicenda legata all'adozione del piccolo Douglas. Nel frattempo, chi volesse rivedere gli episodi di Beautiful, può farlo mediante la piattaforma gratuita Mediaset play.