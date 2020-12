Oggi 7 dicembre Emma Marrone, tramite i suoi profili social, ha informato i propri fan della grave perdita che ha avuto nelle scorse ore. La cantautrice ha detto addio a Gaetano, il suo cane bulldog, che aveva adottato poco dopo essere diventata famosa e che, a causa degli impegni di lavoro, viveva in Puglia con i suoi genitori.

Tra i tanti che si sono esposti sui social network per manifestare affetto e vicinanza alla salentina, c'è anche Stefano De Martino.

La dedica di Emma Marrone emoziona i fan

Sono giornate molto tristi per Emma Marrone: in queste ore, la pugliese ha usato i social network per far sapere a chi le vuole bene virtualmente che ha dovuto dire addio al suo cane.

Sotto a tre foto con protagonista il suo bulldog Gaetano, la giudice di X Factor ha scritto: "Quando tornerò a casa per Natale, non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto arrivederci. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere e ci hai amato senza limiti".

"Sei e sarai sempre un pezzo della famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme, ma ci hai reso persone migliori. Ciao amore mio, grazie di tutto", ha concluso la cantante nello sfogo che - in poche ore - ha raccolto quasi 200mila "mi piace" e oltre 6mila commenti soltanto su Instagram.

Stefano De Martino vicino a Emma Marrone sul web

Sono tanti i personaggi famosi che si esposti in queste ore per dimostrare vicinanza ad Emma: Elisa, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Syria, Simona Ventura, Paola Turci e Veronica Peparini sono soltanto alcuni dei Vip che hanno lasciato un commento d'affetto sotto al post.

Tra coloro che hanno voluto fare una carezza virtuale alla Marrone, c'è anche il suo più famoso ex fidanzato: Stefano De Martino, infatti, ha commentato con l'emoticon di un cuore spezzato.

Visto che la salentina e il napoletano sono stati insieme per oltre quattro anni (dal 2008 al 2012 circa), è presumibile che il 31enne abbia conosciuto Gaetano, il cane che la giudice di X Factor coccolava tutte le volte che tornava in Salento per qualche periodo di vacanza.

Anno difficile per Emma Marrone

"Questo 2020 è definitivamente un anno di m...", ha scritto Emma Marrone in una Instagram Stories apparsa sul suo profilo poco dopo aver dato il triste annuncio della scomparsa del cane Gaetano.

La cantante sta per concludere quest'anno, già molto difficile per tutti, con un dolore in più nel cuore: la morte del suo adorato bulldog, sicuramente non farà vivere alla pugliese un Natale quantomeno in serenità con i propri cari.

L'artista, esattamente come è capitato a molti colleghi, ha dovuto rinunciare al tour che aveva in programma in questo 2020 per festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera: la 36enne avrebbe dovuto chiudere la tournée all'Arena di Verona nel giorno del suo compleanno a maggio scorso, ma l'emergenza sanitaria in corso ha fatto slittare tutto di almeno 12 mesi.

La "Brown", comunque, dalla scorsa estate ricopre il ruolo di giudice di X Factor e giovedì prossimo rappresenterà Blind in finalissima, sperando che il ragazzo degli Under Uomini possa trionfare. In quest'ultimo periodo, inoltre sono usciti due singoli di Emma che hanno ottenuto grande successo soprattutto in radio: "Latina" a settembre e "C'hai ragione tu" in duetto con Giovanni Bismark, giovane rapper romano.