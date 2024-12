Nella casa del Grande Fratello la tensione è alle stelle: a poche ore dall'inizio di una nuova puntata, infatti, tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes c'è stata un'accesa discussione. La modella ha reagito male ad alcune battute del coinquilino e presa dall'ira gli ha detto che lo detesta e che non vuole più avere a che fare con lui.

La lite nel tugurio

Il rapporto tra Helena e Lorenzo non è migliorato dopo la convivenza forzata in tugurio: la modella sperava di riavvicinarsi al coinquilino e per questo l'ha scelto per trascorrere qualche giorno in una zona poco abbiente della casa del GF.

Il 9 dicembre, poco prima dell'inizio della diretta su Canale 5, tra Prestes e Spolverato c'è stato però un litigio che i fan hanno prontamente registrato e caricato sui social network.

In un video che sta circolando su X in queste ore, infatti, si vede la 34enne agitata a causa di alcune cose che il compagno d'avventura le ha detto poco prima.

"Se fai così ti odierò sempre di più", ha affermato la donna.

"Odiami", ha ripetuto molte volte Lorenzo mentre Helena continuava ad inveire contro di lui nel tugurio.

Lo sfogo della concorrente è andato avanti: "Hai un ego assurdo, mi prendi in giro tutte le volte, fai battute contro di me come adesso con Javier".

"Odiami, ti prego", ha risposto Spolverato.

"Mi fai schifo perché preferisci essere sempre cattivo", ha concluso la protagonista del reality.

Helena:”mi fai solo odiarti, perchè hai un ego assurdo..e mi prendi in giro con le tue battute..anche ora con Javier”

Lorenzo:”Odiami”

lei si è resa conto di queste provocazioni di lui verso Javi✨#javi7 #helevier #heleners #grandefratello pic.twitter.com/nFKySlSE7J — Brix (@NatashaCohen02) December 9, 2024

Le opinioni dei fan

La discussione tra Helena e Lorenzo non è passata inosservata, anzi su X c'è chi si è già esposto per schierarsi a favore di uno o dell'altro inquilino della casa del GF.

"Bravissima Helena", "Lui è un pagliaccio, guarda caso crea casino prima della puntata", "Lorenzo è sempre aggressivo, buttatelo fuori", "Hanno dovuto togliere la regia un'altra volta, succede sempre quando c'è Lorenzo in mezzo", "Come riescono a sopportarlo?", "Ma basta con questi due, è tutta una tarantella", "Lei è da ieri che lo minaccia che va a finire male", "Lei dice un sacco di bugie, chi guarda il live lo sa", hanno scritto alcuni fan sui social.

Il distacco lontano dal gruppo

Prima di arrivare al litigio di questo pomeriggio, Helena e Lorenzo si sono confrontati e lei ha smentito di provare ancora un sentimento per lui.

A Spolverato che ha insistito per sapere se ha scelto di portarlo in tugurio con sé perché è innamorata e non accetta la sua storia con Shaila, la modella ha risposto: "No, non c'è attrazione. Prima ero infatuata di te, ora non più".

Nella casa del GF sono in molti a pensare che Prestes non avrebbe ancora metabolizzato il rifiuto del coinquilino, ma lei sostiene il contrario e si dice pronta ad andare avanti per la propria strada anche senza di lui.