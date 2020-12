Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia si concentrano sulla coppia formata da Emre e Leyla. I due sposini, dopo il fallimento della Fikri Harika, non attraverseranno un buon momento dal punto di vista economico. I due decideranno di non dire la verità circa il loro stato occupazionale e mentre Leyla, grazie alle sue doti, troverà un impiego da segretaria, per Emre la situazione sarà più difficile. Il minore dei Divit, però, verrà scoperto dai suoceri e inaspettatamente Nihat e Mevkibe gli faranno una proposta lavorativa.

Emre svela ai suoceri di non avere un impiego

Proseguono le anticipazioni di DayDreamer: seguendo le trame provenienti dalla Turchia, dopo aver nascosto di essere disoccupato, Emre verrà scoperto dai suoceri. In colpa per aver accusato ingiustamente il genero di tradire Leyla, Nihat e Mevkibe chiederanno alla figlia dove lavori il marito e si recheranno da lui per chiedergli scusa. L'ingresso del capo dell'agenzia nell'ufficio in cui Emre fingerà di lavorare, però, lo porterà a confessare la verità ai suoceri.

Inaspettatamente Nihat e Mevkibe non se la prenderanno con Emre, il quale spiegherà di aver tenuto nascosto a tutti il fatto di essere disoccupato per non deludere le aspettative dei genitori dell'amata moglie. Gli Aydin si mostreranno comprensivi e affermeranno che Emre si prende già cura di Leyla amandola e rispettandola.

Per Nihat e Mevkibe, però, sarà impossibile non riflettere sulla situazione in cui verte il matrimonio di Leyla e temendo che la situazione economica possa riflettersi poi sullo stato della lor unione, prenderanno una decisione.

Gli Aydin offrono al genero un lavoro nella loro bottega

Nihat e Mevkibe decideranno di offrire un lavoro al genero presso la loro bottega di alimentari.

I due coniugi ne parleranno prima con Leyla, che cercherà di far capire ai genitori che l'impiego non si addice ai titoli di studio del marito, ma gli Aydin sembreranno non sentire ragioni. I due, infatti, parleranno direttamente con Emre e gli illustreranno i loro piani.

Preso alla sprovvista e grato per l'atto di generosità dei suoceri Emre, senza consultarsi con Leyla, deciderà di accettare la proposta di lavoro e comincerà quindi a occuparsi della bottega con Nihat e Mevkibe.

Chiaramente, l'impiego non sarà adatto alle esigenze del minore dei fratelli di Divit, ma tra gli Aydin e Emre si creerà un rapporto molto forte. Riuscirà il marito di Leyla a trovare un'occupazione degna dei suoi studi? Tanti saranno ancora i passi da fare per il fratello di Can prima di sentirsi di nuovo realizzato dal punto di vista economico.