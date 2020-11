Dayane Mello, al Grande Fratello Vip 5, è tornata a parlare della favola d'amore naufragata con Carlo Gussalli Beretta. La modella brasiliana ha confidato ad Adua Del Vesco di non avere mai sofferto così tanto per amore. Dayane ha spiegato di essere stata lasciata per messaggio e di essersi sentita poco valorizzata. L'unico rimpianto della modella, è quello di non essere stata vicina alla figlia durante la storia con il rampollo.

La versione della gieffina

Durante una chiacchierata confidenziale con Adua Del Vesco, conosciuta all'anagrafe con il nome di Rosalinda Cannavò, Dayane Mello ha parlato della sua storia d'amore più importante.

La modella ha compreso che quando una persona sta male, può contare solo su se stessa. Dayane ha riferito di essere stata lasciata mentre si trovava a Miami per un lavoro: "Lui è una persona che mi diceva che mi amava 15 volte al giorno e mi ha lasciata per messaggio". A detta della modella, Carlo Beretta non avrebbe avuto il coraggio di dirle in faccia che tra loro la differenza d'età era troppa.

Dopo la rottura con il rampollo, Mello ha ammesso di avere cercato di salvare la storia, ma invano. Dayane non ha compreso del tutto l'atteggiamento del suo ex dopo l'addio: "Non mi ha valorizzato, ha giocato con i miei sentimenti". All'attrice siciliana, la modella ha riferito di avere avuto solo un rimpianto: quando è stata fidanzata con Carlo per sette mesi, ha messo un po' da parte il rapporto con sua figlia.

Tornando indietro, Dayane non lo farebbe più: "Stando con Sofia, ho capito che devo valorizzarmi di più".

Infine, Dayane Mello ha confidato che dopo l'addio con Carlo Beretta non si è più innamorata. Sebbene abbia conosciuto molti ragazzi, non si è mai affezionata: "Non ho mai vissuto una delusione d'amore così".

Per chi non lo sapesse, Dayane Mello non è conoscenza della nuova relazione del suo ex fidanzato con Giulia De Lellis.

Giulia Salemi si tira indietro dalla conversazione

Dopo avere assistito alla conversazione tra Adua Del Vesco e Dayane Mello, Giulia Salemi ha chiesto alla modella se Carlo Beretta era già fidanzato quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 5.

Davanti alle affermazioni della 27enne, Mello è apparsa perplessa: "Perché si è fidanzato?" A quel punto Giulia per non parlare violare il regolmento del gioco, ha cercato un escamotage: "No amore, non lo so. Non posso dirlo".

Giulia Salemi, essendo entrata da poco al reality show insieme a Selvaggia Roma, non può assolutamente menzionare fatti esterni alla Casa di Cinecittà. Due settimane fa, Paolo Brosio e Andrea Zelletta erano finiti al televoto proprio per avere violato il regolamento del gioco.