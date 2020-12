Cristiano Malgioglio ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip, nella puntata andata in onda lunedì 30 novembre. In un'intervista esclusiva per il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, il cantautore ha raccontato come vivrà la sua seconda esperienza all'interno del reality. Malgioglio ha dichiarato che nella casa più spiata d'Italia terminerà il suo libro epistolare.

Cristiano Malgioglio terminerà il suo libro nella casa del GF Vip

Cristiano Malgioglio ha affermato che nella casa del GF Vip avrebbe portato pochi oggetti personali, come da regolamento: ''I miei abiti di Kansai Yamamoto, un grande stilista giapponese che non c'è più, e il bloc-notes, perché devo finire il mio libro''.

Il cantante ha detto che il suo manoscritto è un libro epistolare che contiene 200 lettere che si scrive dai posti del mondo in cui è stato. La classificazione delle 200 lettere è la seguente: 190 saranno storie di fantasia, mentre 10 racconteranno fatti realmente accaduti: ''Lascerò ai lettori il gioco di indovinare quali sono vere''.

GF Vip, Malgioglio è pieno di energie

Cristiano Malgioglio, nonostante l'età, ha detto di sentirsi pieno di energie: ''Io ho il cervello di un bambino di 8 anni''. Nella casa di Cinecittà, il cantautore avrebbe voluto portare i dischi di Marc Anthony, ex marito di Jennifer Lopez, per farli ascoltare ai coinquilini, ma il regolamento della trasmissione non lo consente.

Malgioglio ha spiegato cosa rappresenta per lui il Grande Fratello: ''Il migliore degli amanti. Ci sono relazioni che durano cinque mesi, io sono al quinto GF, quindi cinque anni''.

Malgioglio sul GF Vip: 'Io ho già vinto'

Cristiano Malgioglio ha affermato che lui ha già vinto, in quanto sul web circolano ancora i video e le sue immagini della prima edizione del reality, che hanno raggiunto milioni di visualizzazioni: ''Io che impasto la pizza, io con il bicchiere in mano in giardino, io con la banana che mi cade di bocca''.

Malgioglio ha ricordato inoltre la frase diventata famosa: ''Sono la regina!''. Cristiano ha detto che il suo obiettivo non è vincere, ma resistere. Ogni anno il 10 dicembre, il cantautore parte per andare all'estero, perché da quando è morta sua mamma non festeggia più il Natale. All'interno della casa più spiata d'Italia, il gieffino ha detto che il 25 dicembre indosserà un abito scuro con dei fiori grandi, che aveva regalato a sua madre.

A Capodanno, Cristiano vorrebbe cantare con i ragazzi canzoni latinoamericane per scacciare via il 2020. Non resta, quindi, che attendere i siparietti divertenti che Malgioglio regalerà al pubblico durante la sua partecipazione al reality.