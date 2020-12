Manca davvero poco all'inizio delle festività natalizie e Netflix ha inserito da pochi giorni nel suo catalogo una novità: Torno per Natale. Si tratta di una miniserie tedesca, con protagonista l'attore Luke Mockridge, composta da tre episodi. Essa è disponibile sulla piattaforma dallo scorso 27 novembre 2020.

Torno per Natale: la trama

Torno per Natale, come suggerisce il titolo, affronta un tema attuale e di interesse per migliaia di famiglie: il rientro nella casa natia per il periodo natalizio. Come ogni anno, studenti e lavoratori, ragazzi e ragazze si concedono qualche giorno di riposo dalla routine quotidiana per riabbracciare i genitori e gli amici più stretti: queste sono le premesse della piccola Serie TV.

Il comico Luke Mockridge interpreta il personaggio di Bastian (detto Basti), un giovane che vive a Berlino e lavora in un call center. Da sempre ha il sogno di sfondare nel mondo della musica, grazie alla sua voce e alla sua chitarra, ma non è ancora riuscito a diventare una rockstar di successo. La paura di fallire e di deludere amici e parenti lo rende talmente insicuro da rifiutare la partecipazione ad un provino. A tutto questo si somma la situazione sentimentale. Nonostante sia passato quasi un anno dal momento in cui è stato lasciato da Fine, la sua storica ragazza, Basti prova ancora qualcosa nei suoi confronti.

Natale è alle porte e il ragazzo torna nella casa dei genitori, situata nell'Eifel, in una tranquilla cittadina lontana dal chiasso berlinese.

Ad accoglierlo, però, vi è una notizia sconvolgente: Niklas (Lucas Reiber), il fratello, non si presenta a casa da solo, ma proprio con Fine (interpretata da Cristina do Rego). Oltre a questo, nel corso di pochi giorni, l'uomo entra in contatto con altri segreti relativi alla sua famiglia e ai suoi amici di infanzia.

Perché guardare Torno per Natale

Torno per Natale, oltre ad essere in tema con il periodo, è una miniserie leggera, simpatica, che allo stesso tempo fa riflettere su alcuni temi importanti. Tra questi l'insicurezza, le relazioni e il rapporto tra la volontà di seguire i propri sogni e la realtà che circonda le persone, spesso dura e difficile da gestire.

Ma Torno per Natale fa anche sorridere, grazie alle canzoni cantate dal protagonista, alle scene che il protagonista immagina nella sua testa e alle battute indimenticabili della nonna, Oma Hilde.

La miniserie è composta da soli tre episodi da circa 40 minuti l'uno, in modo da essere godibile in poco tempo. La brevità non si associa alla trascuratezza della trama. La storia è ben descritta e anche i personaggi sono ben tratteggiati, in particolare dal punto di vista dei sentimenti, ovviamente con una spiccata attenzione nei confronti del protagonista. L'ambientazione è tipicamente natalizia: i paesaggi innevati e i boschi tedeschi rendono l'atmosfera perfetta.

Al momento la serie non è stata rinnovata per una seconda stagione, anche perché è stata pensata fin dall'inizio come una miniserie, liberamente ispirata al libro 7 Kilos in 3 Days: Home Over Christmas di Christian Huber.

In compenso, la piattaforma di Los Gatos ha in serbo tante novità e rinnovi per il 2021.

Cosa guardare oltre a Torno per Natale

Oltre a Torno per Natale, Netflix all'interno del suo catalogo di queste settimane offre tantissimi contenuti ambientati nel periodo natalizio. Tra essi c'è una serie che permette un perfetto parallelismo: Natale con uno sconosciuto, ambientata in Norvegia.

In questo caso, la situazione è in un certo senso capovolta: la protagonista annuncia a tutta la famiglia di presentarsi alla cena di Natale in compagnia del suo nuovo ragazzo, anche se lei al momento è single. Da quel momento parte una ricerca disperata (e comica) per trovare l'uomo perfetto per trascorrere le festività natalizie.

La prima stagione è stata pubblicata lo scorso anno, mentre la seconda arriverà il prossimo 18 dicembre.