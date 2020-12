Prosegue senza sosta il grande successo della fiction di genere drammatico "Vite in fuga", interpretata fra gli altri da Claudio Gioè (Claudio Caruana), Anna Valle (Silvia Caruana), Barbara Bobulova (Agnese Serravalle) e Francesco Arca nei panni di Cosimo Casiraghi. La serie racconta le disavventure vissute da Claudio Caruana che, dopo essere stato accusato ingiustamente per l'omicidio di un suo amico, è costretto insieme alla sua famiglia ad abbandonare la propria casa e a nascondersi sotto una falsa identità.

L'appuntamento col pubblico per un nuovo avvincente capitolo della vita dei Caruana è fissato per domenica 6 dicembre, giorno in cui verrà trasmessa, in prima serata, su Rai 1 la quinta puntata della prima stagione: sono previsti gli episodi 9 e 10 intitolati "Agosto" e "Settembre".

Nel primo, Alessio informerà la sua famiglia di voler partire per Salisburgo, mentre nel secondo, Silvia lascerà Claudio, dopo aver scoperto che il marito le aveva mentito.

Claudio accetta di far partire Alessio

Le anticipazioni riguardanti l'episodio 9 de 'Vite in fuga' ci segnalano che, dopo aver trovato un nuovo lavoro grazie all'aiuto di Cosimo Casiraghi, Claudio dovrà affrontare alcuni problemi familiari legati soprattutto alla volontà di Alessio di lasciare l'Italia per studiare pianoforte in un conservatorio di Salisburgo. In principio, Claudio non accetterà volentieri l'idea che suo figlio possa mettersi in pericolo soltanto per inseguire un suo sogno. Quindi chiederà al figlio di comprendere la loro nuova situazione, comportandosi di conseguenza.

Alessio, però, non si arrenderà molto facilmente alla richiesta del padre ed insisterà per partire, riuscendo alla fine a convincere il genitore a dargli il permesso per recarsi in Austria. Nel frattempo, Agnese Serravalle scoprirà che l'amante di Claudio, Gloria, è stata uccisa e non si sta semplicemente nascondendo come tutti pensavano.

Silvia e Claudio sempre più in crisi

Le anticipazioni dell'episodio "Settembre" ci suggeriscono che la difficile situazione che sono costretti a vivere giornalmente spingerà Claudio e Silvia ad allontanarsi sempre di più. Si acuirà, infatti, la crisi matrimoniale della coppia soprattutto a causa della scarsa fiducia che ormai Silvia nutre nei confronti del marito.

Le cose peggioreranno notevolmente quando la donna verrà a sapere che, tempo addietro, Claudio aveva ricevuto una grossa somma di denaro poco prima che la loro vita venisse rovinata per sempre. Delusa ed amareggiata per le bugie del marito, Silvia deciderà di lasciarlo definitivamente andandosene di casa. L'abbandono da parte della moglie spingerà Claudio a telefonare a Casiraghi per costituirsi.