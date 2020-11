Nomination punitiva per Paolo Brosio che è finito al televoto per aver violato il patto di riservatezza. La decisione è stata comunicata al giornalista nel corso della puntata del 2 novembre del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini che l’ha bacchettato per aver rivelato ai coinquilini i nomi dei concorrenti che entreranno nei prossimi giorni nella casa più spiata dagli italiani. Un provvedimento che ha mandato su tutte le furie il sessantaquattrenne che al termine della trasmissione si è sfogato con i compagni di avventura e ha manifestato l’intenzione di ritirarsi.

“Ho solo confermato dei nomi che già conoscevano tutti.

Ho preso la nomination che stavo ancora in ospedale, non è giusto” - ha affermato Brosio che in precedenza aveva fatto notare al conduttore che anche un’altra persona era uscita e rientrata dalla casa (Andrea Zelletta).

Paolo Brosio punito per aver rivelato ai coinquilini i nomi dei nuovi concorrenti

Paolo Brosio è finito nell’occhio del ciclone poche ore dopo aver varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip. Dopo aver raccontato ai coinquilini la grande paura per il ricovero in ospedale per un polmonite interstiziale, il giornalista ha fatto alcune confidenze che non sono passate inosservate. In particolare il sessantaquattrenne ha riferito ai compagni di avventura i nomi dei concorrenti che entreranno in casa nelle prossime puntate (Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma).

Nel corso della quindicesima puntata del Reality Show Alfonso Signorini ha convocato Brosio in confessionale e, dopo averlo bacchettato per aver violato il patto di riservatezza, gli ha comunicato che gli autori avevano deciso di punirlo con la nomination. Il giornalista ha prontamente ribattuto sottolineando che i coinquilini erano già a conoscenza di alcuni nomi e che non era stato l’unico ad entrare in casa negli ultimi giorni.

'Ho subito un'ingiustizia, voglio ribellarmi non presentandomi alla nomination'

Paolo Brosio non ha nascosto il suo rammarico al termine della puntata e si è sfogato con alcuni concorrenti per i richiami del conduttore su un’espressione dialettale e per la preghiera ad alta voce con Patrizia De Blanck.

La nomination punitiva ha fatto perdere la staffe al giornalista che ha manifestato l’intenzione di lasciare la casa del GF Vip.

“Alcuni nomi li ha detti già Alfonso in trasmissione. A questo punto potevano mandarmi la nomination quando ero in reparto. Non ho fatto in tempo ad arrivare che sono finito al televoto” - ha riferito Brosio. Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno provato a tranquillizzare il sessantaquattrenne. Quest’ultimo ha ribadito di essere convinto di aver subito un’ingiustizia. “Per questo motivo voglio ribellarmi non presentandomi alla nomination”.