Prosegue l'avventura di Cristiano Malgioglio all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dallo scorso lunedì è diventato un concorrente ufficiale a tutti gli effetti e passerà il periodo natalizio con gli altri "Vipponi" di questa fortunata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, in un momento di sfogo, Cristiano ha anticipato ai suoi compagni di gioco che in realtà lui non festeggerà il Natale e il motivo ha a che fare con la scomparsa della sua mamma.

Le parole di Cristiano Malgioglio sul perché non festeggerà il Natale al GF Vip

Nel dettaglio, parlando con Stefania Orlando e successivamente anche con Tommaso Zorzi, Cristiano si è lasciato andare a un toccante sfogo ammettendo che ormai sono ben 26 anni che non assaggia una fetta di panettone durante il periodo delle feste natalizie.

Riguardo alla possibilità di tornare a mangiarlo proprio adesso che è all'interno della casa del GF Vip assieme agli altri concorrenti, Cristiano ha risposto in maniera categorica: "No, sto con voi ma non festeggio io".

Il paroliere di numerose celebri canzoni italiane, che riesce a tenere sempre la casa attiva e pimpante grazie al suo modo di fare fresco e al tempo stesso genuino, ha rivelato che da quando non c'è più sua madre si è rifiutato di festeggiare questa festa. "Io l'ho cancellata dalla mia vita", ha svelato Cristiano, spiegando che pur essendo passati diversi anni da quando la sua amata mamma non c'è più, lui continua ad avere dei sensi di colpa.

Cristiano Malgioglio ricorda la mamma scomparsa

"Con lei avevo un rapporto molto bello, capiva molte cose di me", ha ammesso Malgioglio, aggiungendo che la sua mamma è venuta a mancare mentre lui si trovava a Palermo per un concerto.

A un certo punto, mentre si stava esibendo sul palco, si è interrotta la base.

"Come se si fosse staccato qualcosa della mia vita", ha aggiunto Cristiano, rivelando ai suoi compagni di gioco del Grande Fratello Vip che quando parla della sua mamma non riesce a non commuoversi: "Per me il ricordo è sempre vivo".

Insomma il periodo delle feste natalizie non è proprio uno dei migliori per la vita di Cristiano che, tuttavia, quest'anno avrà la possibilità di trascorrerlo in maniera del tutto diversa, assieme agli altri "Vipponi" che - come lui - stanno portando avanti questa esperienza nella casa del GF Vip.

Al GF Vip arrivano tre nuovi concorrenti

Riusciranno Stefania, Tommaso e Pierpaolo a far dimenticare a Malgioglio questo brutto momento della sua vita e a far festeggiare a Cristiano le feste di Natale? In attesa di scoprirlo, questa sera andrà in onda una nuova puntata in diretta del GF Vip 2020, durante la quale ci sarà l'ingresso in casa di tre nuovi concorrenti: Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini.