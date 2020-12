Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, a casa Solozobal saranno molto felici per il matrimonio di Rosa e Adolfo, mentre la Marchesa sarà molto contraria a queste nozze e impedirà fino all'ultimo a suo figlio di sposare la ragazza. Adolfo però arriverà fino in fondo con questa unione, perché Rosa é incinta.

Intanto, Mauricio andrà fuori di testa e colpirà un candidato repubblicano. Invece Ramon aiuterà Pablo a mettersi in contatto con Maria Jesus.

La Marchesa sarà contraria al matrimonio tra suo figlio Adolfo e Rosa

Nelle puntate in onda la prossima settimana, a casa Solozobal tutti saranno felice per l'imminente matrimonio di Rosa con Adolfo. Alicia Urrutia vorrebbe dedicarsi alla carriera politica, però, dall'altro lato, sarà molto preoccupata per suo padre che sarà ancora rinchiuso in prigione, dopo che si sarà rifiutato di collaborare con la polizia.

Intanto, anche a La Habana così come in casa Solozobal si stanno ultimando i preparativi per le nozze, però se alla Casona c'è tanto entusiasmo per l'imminente matrimonio, a casa De Los Visos non saranno per niente felici. Infatti, la Marchesa sarà furiosa con suo figlio, in quanto non vorrà che convoli a nozze con Rosa. Adolfo però avrà preso questa decisione perché la ragazza è incinta e porta in grembo suo figlio.

Mauricio colpirà il candidato repubblicano

Poco dopo, Rosa e Adolfo convoleranno a nozze di fronte a tutti i loro familiari. La ragazza sarà euforica per essere riuscita a battere la sorella Marta. Nel mentre, Francisca continuerà ad accudire suo marito Raimundo Ulloa, in quanto sarà convinta che tutto ciò che sta facendo è apprezzato dall'ex locandiere.

Intanto, alla porta della matrona busserà a sorpresa Emilia, la figlia di Raimundo. Nel mentre, a casa Solozobal si respirerà un' aria serena grazie al ritorno di donna Begoña, ma Manuela continuerà ad essere molto diffidente nei confronti della donna.

Successivamente, Mauricio andrà fuori di testa durante una manifestazione repubblicana e colpirà anche il candidato repubblicano al seggio de La Puebla.

Ramon aiuterà Pablo

Ramon sarà molto in ansia per la sua relazione con Marta, in quanto la ragazza sarà distante dall'uomo e lui già immagina il reale motivo. Nonostante ciò, Ramon aiuterà Pablo che cercherà di contattare Maria Jesus a Bilbao. Il giovane vorrà convincere la donna a ritirare le accuse contro Urrutia.

Infine, Huertas consegnerà a Encarnacion una lettera del marito, mentre don Filiberto riceverà un messaggio dalla setta segreta.