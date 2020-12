L'amicizia tra due amate concorrenti del Grande Fratello Vip 5 scricchiola per l'ennesima volta. Se nel corso delle puntate in diretta Adua e Dayane si dicono legatissime e innamorate, è nei giorni successivi che battibeccano e si rinfacciano mancanze nel rapporto. Nel lamentarsi del comportamento a suo dire troppo volubile di Adua Del Vesco, la modella brasiliana si è lasciata sfuggire un interesse che la siciliana avrebbe provato segretamente per Francesco Oppini.

Nuovo gossip al GF Vip: anche Adua 'pazza' di Oppini

Da quando Sonia Lorenzini è entrata nella casa del GF Vip, sembra siano diventate all'ordine del giorno le incomprensioni tra Adua e Dayane.

Dopo che l'attrice ha ammesso di essere gelosa del legame che la sua amica sta costruendo con la nuova concorrente, tra le due c'è stato un allontanamento, voluto soprattutto dalla brasiliana.

Mercoledì 23 dicembre Dayane si è lamentata un'altra volta dell'atteggiamento poco deciso di Adua e nel farlo si è lasciata sfuggire un'informazione che è risultata del tutto nuova.

"Mi ha detto tempo fa che le piacciono i maschi simpatici, e poi mi aveva rivelato che le piaceva Francesco Oppini perché la faceva ridere", ha detto la modella all'ex tronista di Uomini e Donne durante una recente chiacchierata.

Che Adua potesse aver provato un interesse per "l'amico speciale" di Tommaso Zorzi, non l'aveva mai sospettato nessuno, anche per questo il Gossip lanciato da Dayane sta facendo molto discutere sui social network.

"Tutti pazzi per Oppini, prossimamente nelle sale", "Ma che succede? Non mi posso assentare cinque minuti che Dayane sgancia una bomba: anche ad Adua piaceva Francesco", "Noi siamo sotto choc", "Aiuto, ma cosa mi sono persa?", questi sono alcuni dei commenti che sono stati scritti su Twitter sull'argomento.

La crisi delle 'rosmello' al GF Vip 5

Oltre a svelare un presunto interesse mai confessato di Adua per Oppini, nelle ultime ore Dayane si è lasciata andare a parole pesanti nei confronti dell'amica, confermando l'insofferenza che prova verso di lei a tre mesi dall'inizio della loro convivenza nella casa del GF Vip.

"Io la aiutavo tutti i giorni ed ero sempre triste per colpa sua.

Per un mese e mezzo è stato così, poi che pal...", ha sbottato la Mello in una recente chiacchierata con Sonia.

"Non so più se è la persona che ho conosciuto oppure se va dove tira il vento, dove le fa più comodo. C'è qualcosa che non mi torna su di lei", ha proseguito la concorrente del reality in merito al comportamento di Adua dell'ultimo periodo.

Adua lontana da Dayane e dal fidanzato Giuliano al GF Vip

Le aspre critiche che le ha rivolto la sua cara amica Dayane non sono l'unico problema col quale dovrà fare i conti Adua nei prossimi giorni.

Da un po' di tempo, infatti, sul web si parla insistentemente della crisi sentimentale che sta vivendo la concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane ha seriamente messo in discussione la sua storia d'amore con Giuliano Condorelli, il siciliano al quale è legata da oltre 13 anni e che l'ha aiutata ad affrontare e poi a superare l'anoressia della quale ha sofferto non molti anni fa.

"Io lo amo però non voglio dover più lottare per difendere le mie idee", ha fatto sapere l'attrice nello spiegare per quale motivo si sente più lontana dal suo compagno in queste settimane.

Adua ha anche ammesso di temere il primo incontro con la sua dolce metà dopo la fine del reality, soprattutto perché non sa come reagirà lui nel vederla drasticamente cambiata e più forte di come era tre mesi fa.