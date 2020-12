Il giorno successivo alla venticinquesima puntata del GF Vip, Dayane ha deciso di sfogarsi con Cristiano su una delle tante accuse che le sono state rivolte: condizionare Adua nella casa e spingerla a fare tutto quello che vuole nei rapporti con gli altri concorrenti. Mello si è detta stanca di passare per la manipolatrice di turno, e dicendo questo se l'è presa anche con l'amica che in qualche modo ha assecondato questo pensiero di qualche inquilino.

Malgioglio raccoglie lo sfogo di Dayane al GF Vip

Dayane è sicuramente una delle protagoniste più discusse della quinta edizione del GF Vip; la modella è stata criticata dai compagni ma anche da alcuni telespettatori per l'atteggiamento spesso scostante che ha nella casa.

L'accusa di manipolare Adua che le è stata mossa durante la puntata dell'11 dicembre, non è affatto andata giù alla brasiliana, che si è sfogata con Cristiano davanti alle telecamere.

"Io voglio vivere tranquilla. Non voglio fare un percorso dove la gente pensa che sono una stratega, mi sono rotta il c... di questo. Io sono me stessa, punto e basta. Oggi sono serena perché non mi aspetto nulla dalle persone", ha detto la Mello qualche ora fa nella casa più spiata d'Italia. Malgioglio ha ascoltato in silenzio la compagna di reality, che ad un certo punto è arrivata a mettere in discussione anche il bel rapporto d'amicizia che ha instaurato con Rosalinda tra le mura di Cinecittà.

L'affondo ad Adua, migliore amica del GF Vip

Dayane ha poi spostato la sua attenzione sulla risposta che Rosalinda ha dato in diretta quando è stato tirato in ballo il modo col quale Mello si approccia a lei nella casa.

"Mi sono resa conto che forse in maniera inconscia è possibile che ci siano stati dei condizionamenti", ha detto l'attrice qualche sera fa parlando con Alfonso Signorini.

La brasiliana non ha preso bene le parole dell'amica, tant'è che a Malgioglio ha riferito: "Certe cose mi stanno facendo girare i c... Sono passata per quella che manipola Auda, ma in che mondo siamo?

Anche sentire quelle parole uscire dalla sua bocca...". La concorrente preferita del pubblico, poi, ha stroncato il comportamento di Del Vesco dicendo: "Se dice una cosa del genere, dà modo alle persone di parlare. Anche lei non mi piace". Insomma, ancora una volta Dayane ha criticato la persona con la quale ha legato di più al GF Vip 5, la stessa che si dice subisca molto la sua autorevolezza in tante situazioni che si vengono a creare nella casa.

Dayane e Adua preferite dal pubblico del GF Vip

Ancora è presto per dire se le ultime dichiarazioni della Mello influiranno in negativo sulla sua amicizia con Adua, la stessa che i telespettatori del GF Vip stanno supportando in maniera importante in queste settimane. Dopo essere state 'fanalini di coda' in molti televoti all'inizio del reality, di recente Dayane e Rosalinda sono state elette le preferite da chi vota da casa, spodestando al primo posto 'vipponi' amatissimi come Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

C'è stata una grande polemica sulle immunità che le due amiche hanno ottenuto ultimamente, soprattutto da parte di chi sostiene che la maggior parte dei voti arrivati per loro siano stati inviati da fan brasiliani che creerebbero account falsi e email provvisorie soltanto per farle vincere in tutti i confronti con gli altri concorrenti.

Alfonso Signorini è intervenuto su questa vicenda in una recente puntata di Casa Chi, ed ha spiegato che i voti che vengono inviati tramite il sito (quindi quelli virtuali e non quelli telefonici che per regolamento devono provenire tutti da residenti sul suolo italiano) sono validi sia quelli dall'Italia che quelli dall'estero.