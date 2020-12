Sarà un Natale decisamente diverso per i "vipponi" del Grande Fratello Vip e le anticipazioni del 24 dicembre rivelano che nella serata della viglia anche per loro arriverà il momento di festeggiare. A dare l'annuncio è stato proprio il profilo social della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, che ha svelato che ci saranno delle sorprese per tutti i protagonisti di questa quinta edizione, che sta riscuotendo dei risultati d'ascolto molto importanti su Canale 5.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 24 dicembre: il cenone di Natale

Nel dettaglio, la serata della vigilia di Natale i protagonisti del GF Vip potranno essere seguiti in diretta televisiva sul canale Mediaset Extra, visibile al 55 del digitale terrestre oppure in streaming live attraverso la piattaforma Mediaset Play.

In questo modo, quindi, sarà possibile trascorrere con i concorrenti della casa più spiata d'Italia questa serata speciale, in cui saranno impegnati con il tradizionale cenone delle feste. I social del reality show hanno anticipato che ci saranno anche molte sorprese, proprio come aveva avuto modo di dire già in passato Alfonso Signorini.

Il conduttore del GF Vip, infatti, aveva annunciato che questo Natale sarebbe stato comunque speciale per i concorrenti, i quali non sarebbero stati lontani dai loro cari e in un certo modo avrebbero avuto modo di vederli, anche se a distanza. Insomma una serata decisamente da non perdere per tutti i fan del reality show Mediaset.

Il 31 dicembre lo speciale di Capodanno del Grande Fratello Vip in diretta su Canale 5

Quello del cenone del 24 dicembre non sarà l'unico appuntamento speciale con il Grande Fratello Vip di quest'anno. Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che giovedì 31 dicembre ci sarà una puntata in diretta, in prima serata su Canale 5, condotta da Alfonso Signorini per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Un veglione di Capodanno che vedrà protagonisti non soltanto i "vipponi" che stanno continuando la loro avventura all'interno della casa più spiata d'Italia, ma anche numerosi personaggi dello spettacolo e della musica italiana. Tra gli ospiti che dovrebbero prendere parte allo speciale del 31 dicembre, si vociferano anche i nomi di Elettra Lamborghini e quello di Francesco Monte, che in passato è stato un ex concorrente del GF Vip.

Signorini ha inoltre anticipato che ci sarà anche una nuova sfilata con protagonisti i concorrenti, che si metteranno in gioco e le loro mise verranno commentate in diretta da Tommaso Zorzi.