Anche per gli attori e le attrici de Il Paradiso Delle Signore sarà un Natale blindato, perché a causa della pandemia non potranno abbracciare la loro famiglia, cucinare, giocare insieme e scambiarsi regali. Il settimanale Di Più Tv ha chiesto ad alcuni attori della daily soap di Rai 1 come vivranno questo Natale particolare. Da Tersigni a Commare, da Pintore a Cozzella tante sono state le loro risposte, in cui molti fan potrebbero riconoscersi.

Il Paradiso Delle Signore, le feste natalizie per Tersigni e Lupano

Alessandro Tersigni, l’interprete di Vittorio Conti, ha dichiarato di sentirsi fortunato perché passerà le feste di Natale con sua moglie e suo figlio, inoltre approfitterà del periodo critico per "creare nuove tradizioni" e insegnare al figlio il vero significato del Natale.

L’attore ha rivelato che la cosa a cui tiene particolarmente è il presepe, da piccolo lo realizzava sempre assieme al nonno, il quale era un professionista. Adesso che ha ereditato il presepe del nonno, porta avanti la tradizione realizzandolo assieme a suo figlio.

Giorgio Lupano, l’interprete del ragioniere Luciano Cattaneo, ha raccontato che approfitterà di questo periodo per imparare qualcosa, per riflettere sulle mancanze e sulle cose che ci stanno più a cuore e quelle di cui possiamo fare a meno. L’attore, infine, ha dichiarato che il suo sarà un Natale fondato sulla riscoperta delle cose veramente importanti.

Natale molto diverso per Genuardi e Commare

Pietro Genuardi, colui che veste i panni del capo magazziniere Armando Ferraris, ha dichiarato che trascorrerà il Natale con sua moglie, la quale è un'assistente di volo.

I due coniugi erano soliti trascorrere le feste natalizie all’estero, ma quest’anno passeranno un romantico Natale di coppia a casa. L'interprete di Armando ha messo in evidenza che solo comportandosi in maniera responsabile è possibile fare il bene di tutti. Per l’attore è molto importante rispettare le persone che lavorano ininterrottamente in ospedale per salvare coloro che vengono colpiti dalla Covid-19.

Molto profondo anche il pensiero di Giancarlo Commare, il quale ha dichiarato che quest’anno trascorrerà il Natale senza la sua famiglia, che vive molto lontano. L’interprete di Rocco Amato ha rivelato che questo periodo gli ha insegnato a non dare niente per scontato, a osservare le cose anche da un altro punto di vista e a guardare indietro per poi andare avanti in modo migliore.

Il Natale delle storiche Veneri de Il Paradiso Delle Signore

Enrica Pintore, l’interprete della capocommessa Clelia Calligaris, ha dichiarato che quest’anno non potrà andare in Sardegna per trascorrere le feste di Natale con la sua famiglia. L'ex professoressa de L'Eredità ha svelato che prima di cena lei e la sua famiglia faranno una videochiamata, per cucinare insieme i piatti della loro tradizione.

Invece fa ritorno in Toscana dalla sua famiglia Francesca Del Fa. L’interprete di Irene Cipriani è molto affezionata ai genitori e al fratello, quindi, per lei è molto importante trascorrere le feste con loro: "Ci tengo a stare con i miei genitori e con mio fratello, che non vedo da giugno perché ho evitato di andare a casa per non mettere a rischio loro e i colleghi sul set".

Elisa Chieli ha rivelato che quest’anno festeggerà il Natale in maniera più intima e meno pomposa. L’interprete di Paola Galletti ha dichiarato che questo periodo difficile le ha ricordato l’importanza delle piccole cose e ha augurato a tutti di non dare per scontato anche una semplice festa di famiglia.

Mariavittoria Cozzella, l’interprete di Dora Vianello, avrà modo di trascorrere un Natale all’insegna della gentilezza. L’attrice vorrebbe che tutti praticassero più gesti affabili a caso, come sorridere a uno sconosciuto o tenergli aperta la porta per entrare in un locale: "Sono cose piccole che fanno bene al cuore di chi li riceve".

Le feste natalizie delle due new entry de Il Paradiso Delle Signore 5

La quinta stagione de Il Paradiso delle Signore ha accolto due nuovi personaggi: Beatrice Conti e Stefania Colombo.

Anche a loro è stato chiesto come trascorreranno le feste natalizie. Caterina Bertone, l’attrice che presta il volto a Beatrice, cognata di Vittorio Conti, ha rivelato che per lei è molto importante trascorrere le festività con la sua famiglia, ma quest’anno non potrà festeggiare il Natale con loro in quanto le sorelle vivono all’estero. Ha ammesso di essere molto dispiaciuta ma non si lamenta, perché pensa alle famiglie che non possono trascorrere il Natale con i loro cari perché sono in ospedale a causa del Coronavirus. Infine ha aggiunto che lei e la sua famiglia stanno bene e che la salute viene prima di tutto.

Grace Ambrose, l’interprete di Stefania Colombo, ha raccontato che ogni anno trascorre il Natale con la famiglia che vive negli Stati Uniti e che vede piuttosto raramente.

Quest’anno, però, non festeggerà il Natale oltreoceano e insieme alla sua famiglia farà in modo di creare una nuova tradizione: "Mi affido a mia madre, che ha un grande dono di rendere indimenticabile ogni festa".