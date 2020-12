Problemi in vista per Elisabetta Gregoraci: sebbene la sua avventura nella casa del GF Vip sia vicina a concludersi, è lontano dalle telecamere che la donna potrebbe avere alcune "beghe" da risolvere. Stando a quello che riporta l'ultimo numero di Nuovo Tv, Flavio Briatore sarebbe parecchio arrabbiato con l'ex moglie e starebbe meditando sulla possibilità di rivedere gli accordi presi con lei dopo il divorzio. A infastidire l'imprenditore, sarebbero stati il legame col giovane Pierpaolo e i messaggi in codice mandati a un uomo fuori.

Briatore ancora protagonista al GF Vip 5

Dovrebbero mancare pochi giorni all'addio di Elisabetta al GF Vip: la calabrese ha ribadito più volte la sua intenzione di abbandonare la casa dopo aver saputo che il reality è stato allungato fino a metà febbraio.

Il settimanale Nuovo Tv, però, ha provato ad indagare su quello che troverà Gregoraci quando lascerà Cinecittà: pare che l'ex marito Flavio sia arrabbiato con lei e voglia prendere seri provvedimenti legali.

Sul numero della rivista di Gossip che è uscito in questi giorni, infatti, si legge: "Briatore non avrebbe gradito il comportamento della mamma di suo figlio nella casa. Il ricco manager sarebbe nero di rabbia con la showgirl per le voci esplose sui giornali e sul web con la partecipazione al reality".

Secondo quello che è arrivato all'orecchio del direttore Riccardo Signoretti, l'imprenditore 70enne starebbe seriamente pensando di rivedere gli accordi presi con Elisabetta in sede di divorzio, quelli che le permetterebbero di fare una vita più che agiata da quando è la sua ex moglie.

Rumor sul futuro di Elisabetta lontano dal GF Vip

"Il nome di Flavio continua a spuntare e questo non gli andrebbe giù perché non è un concorrente del GF Vip", prosegue il settimanale Nuovo Tv nel resoconto che ha fatto ultimamente su questa chiacchierata ex coppia.

"Fonti dicono che lui sarebbe pronto a ridiscutere gli accordi presi con Gregoraci in sede di divorzio, ovvero quelli molto generosi nei confronti dell'ex moglie", si legge ancora sulla rivista diretta da Signoretti.

Insomma, a far storcere il naso a Briatore, sarebbero state parecchie cose accadute nella casa più spiata d'Italia negli ultimi due mesi e mezzo: il legame più che amichevole tra Elisabetta e il giovane Pierpaolo Pretelli, i messaggi in codice che la showgirl avrebbe mandato a un uomo misterioso fuori (che si dice sia Stefano Coletti) e i tanti pettegolezzi che sono circolati sulla calabrese anche fuori dal reality (come quello sulla presunta relazione con Mino Magli quando la dona era già legata ufficialmente a Flavio).

Addio vicino per Elisabetta al GF Vip 5

Il faccia a faccia tra Elisabetta e Briatore, potrebbe avvenire molto presto. Gregoraci ha detto più volte che lascerà il GF Vip non appena gli addetti ai lavori chiederanno a lei e a tutti gli altri concorrenti di decidere se vogliono continuare l'avventura finché non saranno eliminati al televoto oppure se intendono abbandonare per trascorrere il Natale con i proprio cari.

La soubrette è una delle poche vippone del cast che non ha mai mostrato dubbi su questa difficile scelta: quando ha saputo che il programma Mediaset andrà avanti fino a febbraio 2021, la donna ha detto che lei si ritirerà perché non potrebbe mai sopportare l'idea di non passare le festività con i parenti ma soprattutto col figlio Nathan.

La sofferenza che prova per la lontananza prolungata dal bambino nato dall'amore con Flavio, è il motivo principale per il quale la conduttrice vuole interrompere il percorso nella casa a quasi tre mesi dal suo inizio.