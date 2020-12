Non accenna a placarsi l'astio tra due concorrenti del GF Vip 5. Dopo che Alfonso Signorini ha lanciato il Gossip sull'antipatia che ci sarebbe tra Giulia ed Elisabetta dopo un paio di "incontri pericolosi" in Sardegna, sono emersi dei particolari interessanti sul passato in comune delle due. L'altra sera, ad esempio, Gregoraci ha svelato parte del contenuto dei messaggi e delle chiamate che Salemi avrebbe fatto a Briatore prima delle vacanze: secondo la calabrese, la giovane avrebbe insistito per avere cene e pernottamenti gratis in Sardegna.

Nuovo affondo di Elisabetta contro la compagna del GF Vip

È passata più di una settimana da quando nella casa del GF Vip ha cominciato a serpeggiare il pettegolezzo secondo il quale Giulia ed Elisabetta non si sopporterebbero per vecchi attriti. La showgirl ha raccontato che a infastidirla sono stati dei messaggi insistenti che la Salemi avrebbe mandato al suo ex Briatore prima delle vacanze estive: la ragazza si è difesa dicendo che si è sempre comportata in modo amichevole con Flavio e che sarebbe stata la calabrese ad assumere un atteggiamento snob nei suoi confronti.

Dopo che alcune concorrenti del cast le hanno voltato le spalle perché si sono schierate dalla parte dell'italo-persiana in questa loro diatriba, la Gregoraci si è sfogata con altri compagni di reality su cosa avrebbe fatto la giovane per farla arrabbiare così tanto.

"Lei chiamava 100 volte perché non voleva pagare le cene e il pernottamento, questo devo dire? Diciamo che l'ho fatto capire", ha esordito la presentatrice nell'invettiva che ha fatto contro l'influencer.

Vecchie ruggini tra due protagoniste del GF Vip 5

"Io non sono snob. Ci sono persone con cui ho più affinità e con altre meno.

Con Giulia questo non c'è e non ci sarà mai", ha detto Elisabetta in merito all'atteggiamento di superiorità che qualcuno le ha rimproverato di avere dentro e fuori la casa del GF Vip. "Mi nomina dicendo che non ha nulla di personale, ma io ho visto i messaggi e ci sono state delle telefonate a casa mentre eravamo tutti e tre.

Ci sono state cose che non posso raccontare", ha aggiunto la calabrese nel suo sfogo.

La soubrette, dunque, sostiene che la Salemi avrebbe contattato con insistenza il suo ex Briatore per ottenere soggiorno e cene gratis in Sardegna, l'isola dove lui gestisce molti locali e abitazioni. Secondo la Gregoraci, inoltre, la bella influencer sarebbe arrivata al punto di telefonare a Flavio mentre quest'ultimo era a casa con lei e con il figlio Nathan, violando la loro intimità familiare.

Giulia si difende nella casa del GF Vip: 'Sono una brava persona'

Nell'attesa di scoprire la reazione che avrà Giulia quando Alfonso Signorini la informerà delle nuove pesanti accuse che le ha lanciato Elisabetta nella casa, i fan del GF Vip stanno empatizzando con la ragazza.

Dopo aver visto la Salemi piangere davanti alle telecamere, anche molte 'vippone' del cast le si sono avvicinate lasciando la Gregoraci da sola.

"Io non ci sto, non voglio passare per quella che non sono. Io non chiedo proprio nulla e non evito di pagare", ha detto l'influencer qualche ora fa mentre provava a ribattere alle continue frecciatine delle calabrese. Venerdì 4 dicembre andrà in onda una nuova puntata del reality Mediaset ed è molto probabile che sia ancora affrontato l'argomento dell'astio tra le due donne: da una parte Elisabetta sempre più isolata dal gruppo (soprattutto dalle compagne) e dall'altra Giulia che in meno di un mese è riuscita a farsi amiche tante protagoniste del Grande Fratello Vip con la sua simpatia e schiettezza.