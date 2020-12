Ginevra Lamborghini era stata inserita nella lista ufficiale dei nuovi concorrenti del GF Vip 5: è stato un recente numero di Chi (settimanale diretto da Alfonso Signorini, conduttore del reality Mediaset) ad anticipare l'arrivo della sorella di Elettra nella casa più spiata d'Italia. Stando ad alcuni rumor, ma anche alle Stories che la ragazza sta pubblicando su Instagram in queste ore, sarebbe saltata all'ultimo momento la partecipazione della stessa al programma di Canale 5.

Ginevra Lamborghini si allontana dal GF Vip

Potrebbe essere saltata all'ultimo la partecipazione al GF Vip di un personaggio controverso e molto discusso: Ginevra Lamborghini non dovrebbe più entrare nella casa per ragioni familiari.

Stando a quello che riporta Gabriele Parpiglia, la ragazza avrebbe rinunciato al reality in seguito ad una promessa fatta ai suoi parenti più stretti: si dice che i Lamborghini non avrebbero approvato affatto l'ingresso della giovane nel cast del programma condotto da Alfonso Signorini.

Anche Elettra, interpellata di recente sull'imminente debutto di sua sorella nel format Mediaset, aveva spiazzato tutti dicendo: "Lei non parteciperà al Grande Fratello".

Le ultime indiscrezioni sembrano confermare quanto ha sostenuto la cantante: la bella Ginevra non dovrebbe più rientrare nella lista dei nuovi concorrenti della trasmissione di Canale 5.

Mancata quarantena per una new entry del GF Vip

Un indizio che sembra confermare l'indiscrezione secondo la quale Ginevra non entrerà più nella casa del GF Vip, l'ha dato lei stessa sui social network.

La ragazza, infatti, in queste ore ha pubblicato delle Stories localizzandosi in montagna, per la precisione a Cortina D'Ampezzo.

La Lamborghini, dunque, non è in isolamento come il resto degli altri personaggi famosi che venerdì prossimo esordiranno nel reality di Canale 5: i futuri concorrenti, infatti, al momento si trovano "reclusi" in una camera d'albergo come se stessero affrontando una quarantena precauzionale a tutela della loro salute e di quella degli addetti ai lavori.

Il fatto che la sorella di Elettra stia sciando e stia entrando in contatto con molte persone, la esclude automaticamente dalla lista delle prossime new entry del Grande Fratello Vip: chi sta per diventare un vippone, infatti, deve prima affrontare un breve isolamento in hotel e deve sottoporsi a vari controlli medici che provino che non ha il Coronavirus.

I nuovi concorrenti del GF Vip 5: da Carlotta di Temptation a Zenga Junior

L'elenco dei personaggi famosi che tra pochi giorni debutteranno al GF Vip come nuovi concorrenti, dunque, sembra ridursi col passare del tempo: dopo Alex Di Giorgio (il nuotatore che era stato scelto per assecondare un'espressa richiesta di Tommaso Zorzi di poter avere qualcuno da corteggiare), anche Ginevra Lamborghini avrebbe dato forfait all'ultimo momento.

Chi dovrebbe quasi certamente entrare nella casa più spiata d'Italia venerdì 18 dicembre, sono: Andrea Zenga (figlio dell'ex portiere Walter), Carlotta Dell'Isola (protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island), Cecilia Capriotti (soubrette e opinionista dei programmi Mediaset) e Mario Ermito (modello ed ex gieffino).

Questi quattro aspiranti vipponi, si aggiungo ai tre che hanno esordito tra le mura di Cinecittà un paio di giorni fa: Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini.

Dei dieci volti nuovi che erano stati annunciati da Alfonso Signorini per la seconda parte del GF Vip 5, per ora soltanto sette sono arrivati per arricchire il cast: a questi, però, vanno aggiunti anche Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis, che da ospiti sono stati "promossi" al ruolo di concorrenti.