Le trame delle puntate de La Promessa, già andate in onda in Spagna e in programma a breve su Rete 4, rivelano che la duchessa di Abrontes offrirà il ruolo di damigella personale a Maria. L'offerta lavorativa verrà rifiutata dalla domestica, che preferirà cederla a Teresa, desiderosa di stare al fianco di Salvador alla tenuta. La vedova di Feliciano partirà per New York in compagnia della sua nuova signora.

La duchessa di Abrontes offre il posto di damigella personale a Maria

La duchessa di Abrontes, colei che ha offerto a Maria il posto per diventare sua damigella personale, le chiederà di trasferirsi nella sua residenza.

La domestica sottovaluterà inizialmente la proposta lavorativa, non volendo allontanarsi più di tanto da Salvador. Nonostante questo, il fidanzato e gli amici la convinceranno a fare una prova dai duchi di Abrontes. Così, Maria lascerà per qualche giorno La Promessa, accettando il consiglio dei suoi colleghi. La domestica accetterà il lavoro in seguito alla trasferta dai duchi, consapevole che dovrà dividersi da Salvador e dall'amica Jana.

Teresa parte per New York insieme alla duchessa di Abrontes

Ci sarà un salto temporale di alcuni mesi, che avverrà in occasione della partenza di Manuel e Curro per la grande guerra in Europa. Maria rimarrà a La Promessa, rinunciando all'incarico dalla duchessa di Abrontes per amore di Salvador.

Al suo posto partirà Teresa, in cerca di nuove opportunità in seguito alla morte del fidanzato Feliciano, avvenuta nel corso di una battuta di caccia organizzata da Cruz e Lorenzo alla tenuta.

Molto presto, Maria scoprirà che la sua collega sta per imbarcarsi su una nave da crociera diretta per New York. La domestica sarà felice di aver dato una nuova chance a Teresa, provata per la perdita del suo amato.

L'uscita di scena di Teresa non sarà definitiva, in quanto, molto presto, farà ritorno nella trama, portando con sé un alone di mistero.

Cosa è successo nelle ultime puntate

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine dicembre 2024 su Rete 4, Catalina ha salvato Pelayo dalle grinfie di Cavendish. Nonostante questo, la marchesina non è apparsa disposta a perdonare il conte di Anil per averle nascosto che è un trafficante di armi.

Virtudes, invece, è apparsa incapace di controllare le sue crisi respiratorie, considerando l'idea di lasciare la tenuta de Lujan. Anche Salvador ha meditato di andare via a causa della pressione esercitata su di lui da Romulo.

Intanto, l'amicizia tra Ignacio e Margarita si è rafforzata e i due hanno cercato di portare avanti la relazione all'oscuro di Martina. Infine, Mercedes ha sottolineato la grande somiglianza della duchessa di Carril con Vera.