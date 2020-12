All'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 è tempo di nuove confessioni soprattutto per Tommaso Zorzi che, in queste ore, ha avuto modo di raccontarsi ulteriormente con i suoi compagni di avventura e ha fatto un discorso molto sentito, sulla sua visione dell'amore che in queste ore sta spopolando sul web e sui social. Una riflessione frutto anche della cotta che Tommaso in questi mesi si è preso per Francesco Oppini, al punto da ammettere apertamente di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti.

Il discorso sull'amore di Tommaso Zorzi nella casa del GF Vip 2020

Nel dettaglio Tommaso parlando in giardino con Filippo Nardi e Pierpaolo Pretelli, ha dichiarato di aver fatto vedere il suo sentimento e il suo amore all'interno della casa più spiata d'Italia.

"Io come guardo Fra mi metto a piangere, e lui è un uomo, questo vale più di centomila discorsi" ha ammesso Tommaso, aggiungendo che per lui la cosa più importante sono le parole che un uomo o in generale una persona riesce a dire che possono colpire maggiormente.

Nel suo discorso, Tommaso Zorzi tira in ballo anche Francesco Oppini

"Se io guardo un uomo, per il quale mi sono preso una sbandata e, le sue parole mi commuovono, quello son già 100 discorsi" ha proseguito Tommaso aggiungendo "non bisogna stare lì a dire, ah perché l'amore esiste". Insomma una posizione molto chiara quella di Tommaso che continua ad essere uno dei volti più amati di questa edizione.

Intanto, anche nel corso della puntata serale di ieri sera del GF Vip in onda su Canale 5, Tommaso ha avuto la possibilità di salutare in diretta il suo amico Francesco Oppini.

Per l'occasione, il figlio di Alba Parietti ha anche indossato la camicia rossa che Tommaso gli aveva messo in valigia dopo la sua uscita, per lasciargli un suo ricordo.

“Io come guardo Fra e mi metto a piangere, ed è un uomo, quello vale molto di più di 100.000 discorsi” ❤️ #gfvip pic.twitter.com/J7O6VlWFQ9 — fede 🧸 (@lilpieceofmind) December 12, 2020

Lo scontro al GF Vip tra Tommaso Zorzi e la new entry Sonia Lorenzini

Ma questo non è stato l'unico colpo di scena della serata per Tommaso, dato che ha dovuto fare i conti anche con l'ingresso in casa di Sonia Lorenzini, l'ex tronista di Uomini e donne, con la quale Zorzi ha avuto dei contrasti in passato.

E ovviamente, le incomprensioni tra i due fuori dalla casa, sono diventate subito oggetto di discussione già nel cuore della notte. Tra Tommaso e Sonia, infatti, c'è stato un primo scontro decisamente molto infuocato all'interno della casa del GF Vip, al termine del quale Zorzi ha chiesto a Sonia di non rivolgergli più la parola e di essere lasciato in pace per il resto di questa avventura.