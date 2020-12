Lo scorso lunedì 7 dicembre, Elisabetta Gregoraci ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip per tornare dal figlio Nathan. In occasione della 26esima puntata del reality show, la showgirl calabrese si è detta delusa per l'atteggiamento di Pierpaolo Pretelli. Secondo Elisabetta, Pierpaolo dopo la sua uscita non ha dimostrato di sentire la sua mancanza.

Gregoraci vs Pretelli

I telespettatori del Grande Fratello Vip 5 hanno notato che Pierpaolo Pretelli dopo l'uscita di Elisabetta Gregoraci è rinato. Lo stesso 30enne ha confidato ad Alfonso Signorini di avere ritrovato un certo brio all'interno del reality show.

A quanto pare le affermazioni dell'ex velino non sono affatto piaciute all'ex moglie di Flavio Briatore.

La showgirl calabrese si è detta felice per la "rinascita" del suo ex coinquilino, ma al tempo stesso lo ha accusato di fare la vittima. Parole che hanno scaturito la reazione del gieffino: "Volevi che piangessi e stessi male tutto il tempo?" Il giovane ha ammesso di avere passato il momento della "sofferenza". Ma non solo, Pierpaolo è sembrato piuttosto infastidito per essere stato definito vittima. A quel punto Elisabetta ha svelato di avere trovato un bigliettino di Pierpaolo nel suo beauty: "Nel biglietto c'era scritto: 'Mi mancherai, tutta questa casa mi parlerà di te". A detta della 40enne, l'atteggiamento dell'ex velino non sarebbe stato coerente.

Sebbene Gregoraci abbia ribadito di essere felice per la spensieratezza dimostrata dal Pretelli, ha spiegato di non avere visto in lui un uomo che diceva di stare male. Per difendersi dalle accuse il diretto interessato ha ammesso di essere stato male nelle settimane precedenti, tanto che la stessa Elisabetta si era accorta del suo distacco e glielo aveva fatto notare.

Infine, il gieffino ha chiosato: "Ora penso a Pierpaolo visto che ho pensato a Elisabetta prima".

Lo sfogo di Pierpaolo

Dopo un primo scontro avvenuto fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, quest'ultimo si è sfogato con i suoi coinquilini. Il giovane ha ribadito di non volere essere dipinto come una vittima. Vedendo il 30enne agitato, Alfonso Signorini si è collegato nuovamente con la Casa più spiata d'Italia.

A quel punto Pierpaolo come un fiume in piena è sbottato. Pretelli prima ha ammesso di non accettare l'atteggiamento risentito della Gregoraci. Poi, ha affermato: "L'unica che non è mai stata chiara sei stata tu con me". Nonostante Elisabetta abbia parlato dei famosi "paletti", Pierpaolo non ha sentito ragioni. A detta del gieffino, anche la showgirl sarebbe stata incoerente quando parlava di "amicizia speciale" e poi diceva che aveva voglia di baciarlo tanto.

Il botta e risposta fra i due si è concluso con Elisabetta che ha chiosato: "Sei l'ultima persona con cui voglio litigare". Infine, i due hanno riferito che terminato il Grande Fratello Vip continueranno a coltivare l'amicizia.