Non c'è pace per Selvaggia Roma, una delle ultime concorrenti entrate nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L'ex protagonista di Temptation Island si è fatta subito notare per il suo modo di fare e per le sue critiche mosse in primis nei confronti di Elisabetta Gregoraci e anche verso Enock Barwuah. In queste ore, però, a puntare il dito contro Selvaggia ci ha pensato anche Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne, che intervistato dal settimanale Nuovo Tv ha dichiarato che qualche tempo fa Roma ci avrebbe provato con lui e nella diatriba con Elisabetta ha assunto le difese dell'ex signora Briatore.

Selvaggia Roma smascherata da Lucas Peracchi, ex tronista di U&D

Nel dettaglio, Lucas ha raccontato che fu Selvaggia a cercarlo sui social per chiedergli delle informazioni su come rimuovere i tatuaggi.

Tuttavia sembrerebbe che con il passare del tempo, i messaggi di Selvaggia sarebbero diventati sempre più frequenti, al punto che Lucas si rese conto del fatto che avesse un secondo fine.

"Non essendo un ragazzino, né tantomeno uno sprovveduto, quando ho visto che andava avanti a scrivermi messaggi parlandomi del nulla, ho capito che aveva un secondo fine e ho smesso di risponderle" ha dichiarato l'ex tronista nel corso dell'intervista concessa a Nuovo tv.

Del resto Lucas è felicemente fidanzato con Mercedesz Hengher, con la quale fa coppia fissa da diversi anni. E Peracchi ha ammesso di aver messo subito al corrente della situazione la sua ragazza, informandola di questi messaggi che gli arrivavano da parte di Selvaggia.

Mercedesz avrebbe i messaggi che Selvaggia mandava a Lucas prima del GF Vip

La figlia di Eva Henger non ha messo in dubbio la sua fiducia nei confronti di Lucas, anche se l'ex tronista ha dichiarato che Mercedesz potrebbe aver conservato questi messaggi che gli arrivavano da parte di Selvaggia e potrebbe decidere di tirarli fuori da un momento all'altro per inchiodare la protagonista del Grande Fratello Vip.

E poi ancora Lucas ha proseguito il suo attacco verso Selvaggia, dicendo che la definisce una "ragazza brillante" per non usare altri termini e in merito alla diatriba che c'è stata nella casa con Elisabetta Gregoraci, l'ex tronista di Uomini e donne non si è fatto problemi ad assumere le difese della showgirl calabrese.

Lucas difende Elisabetta Gregoraci da Selvaggia

Lucas si è chiesto con quale coraggio Selvaggia si è permessa di fare la morale alla Gregoraci, impartendo lezioni di vita all'interno del GF Vip. "Selvaggia dovrebbe inginocchiarsi davanti a Elisabetta e fare un bagno di umiltà" ha dichiarato Peracchi.

In merito al presunto bacio che ci sarebbe stato tra Selvaggia ed Enock (amico fraterno di Lucas), l'ex tronista ha fatto i complimenti al fratello di Balotelli per come ha gestito le provocazioni della Roma all'interno della casa.