Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Can tornerà ad Istanbul dopo un anno di assenza. Il fotografo deciderà di non ripartire nel tentativo di riconquistare Sanem. Mentre Yigit, dal suo canto, proverà ad organizzare un viaggio all'estero con Aydin per allontanarla dal maggiore dei Divit.

La soap opera che vede come protagonista Can Yaman va in onda ogni domenica alle ore 16:20 su Canale 5. La fiction racconta dell'amore romantico e travagliato tra Can Divit e Sanem Aydin (Demet Ozdemir).

Anticipazioni turche: Nihat rivela a Can che Sanem è stata in una clinica

Dopo aver lasciato la Turchia per un anno, Can deciderà di tornare a Istanbul per suo padre e incontrerà nuovamente Sanem. Il maggiore dei Divit si pentirà subito di aver abbandonato la sua amata e vorrà riappacificarsi con lei. Lo stesso Aziz verrà a conoscenza del loro sentimento e fingerà di avere un malore, pur di non far partire nuovamente suo figlio. Nonostante gli sforzi di suo padre, Can non riuscirà ad avvicinarsi subito a Sanem, poiché la giovane lo incolperà per essere partito senza dire nulla. Nihat farà una rivelazione a Can che lo lascerà senza parole: il marito di Mevkibe confesserà a Divit che Sanem ha trascorso un periodo in una clinica a causa della sua partenza.

Questo porterà il giovane ad avere dei grossi sensi di colpa che lo porteranno a voler lasciare nuovamente la città. Can, infatti, penserà di essere una presenza negativa per la giovane Aydin e crederà di agire per il suo bene andando via da Istanbul.

Can decide di non ripartire, Yigit tenta di allontanare Sanem da Can

Dopo aver preso la decisione di lasciare nuovamente Istanbul e Sanem, Can si ritroverà tra le mani il libro scritto dalla sua ex fidanzata. La lettura del primo romanzo di Aydin porterà il maggiore dei Divit a cambiare idea e il giovane si convincerà che è giusto lottare per la donna che ama.

Can annullerà la sua partenza e fingerà di avere avuto un problema con il motore della barca. Questo lo condurrà a trascorrere altro tempo con Sanem, anche se la situazione non sarà delle migliori. Huma, infatti, continuerà a fare pressioni su Yigit consigliandogli di corteggiare in modo più assiduo Aydin. Addirittura l'editore arriverà ad organizzare una trasferta che porterebbe la giovane lontano dalla Turchia, pur di non farla stare per troppo tempo vicina a Can. Yigit, infatti, si è innamorato di Sanem fin dal loro primo incontro e intende fare di tutto pur di conquistarla. Aydin, dal suo canto, non ha mai dato grosse speranze al fratello di Polen, nonostante la lontananza di Can dell'ultimo anno.