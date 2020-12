L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, andata in onda ieri 4 dicembre, è stata particolarmente emozionante e significativa per il prosieguo del reality Endemol. I concorrenti, difatti, sono stati chiamati a prendere la decisione definitiva circa la loro permanenza in casa, dopo il prolungamento della trasmissione di Canale 5 sino ad inizio febbraio 2021. Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di riabbracciare i propri cari, abbandonando la casa più spiata d'Italia, mentre Dayane dapprima sulla stessa lunghezza d'onda, ha poi ritrattato dopo aver sentito le rassicuranti parole della ex suocera.

Ad essersi lamentato non poco, però, è stato Cristiano Malgioglio che, a fine puntata, ha esternato tutto il suo malcontento per non essere stato preso in considerazione, minacciando anche di abbandonare il Gf vip 5.

Grande Fratello, Malgioglio: 'Ho fatto la telespettatrice, io vado via'

Tra permanenze, abbandoni e dietrofront dei gieffini, nell'ultima puntata del reality, non c'è stato molto spazio da dedicare all'ultimo subentrato Cristiano Malgioglio. Al termine della diretta, difatti, il paroliere si trovava in giardino con Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi quando infuriato sbotta: "Ho fatto la telespettatrice, io vado via". Ammonito prontamente dagli autori del Grande Fratello, Cristiano ha continuato asserendo: "Potevo andare a letto, sono raffreddato e inca...

nera" suscitando le risa di Pierpaolo e Tommaso.

Bisognerà capire se la sua intenzione di abbandonare la trasmissione di Canale 5 anzitempo sta stata solo frutto della rabbia dovuta allo scarsa considerazione in puntata, oppure Malgioglio medita realmente di non essere più un gieffino.

Malgioglio incazzato nero perché un puntata ha fatto “la telespettatrice” e quindi poteva andare a letto#GFVIP pic.twitter.com/BG291STLzE — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 5, 2020

Il dietrofront di Dayane e il cucurio di Elisabetta

I concorrenti, come anticipato nell'introduzione, sono stati chiamati uno alla volta per decidere o meno se proseguire la loro avventura nel reality.

Dayane Mello inizialmente sembrava decisa ad abbandonare il Grande Fratello per poter riabbracciare la figlia, ma una telefonata arrivata in diretta le ha fatto cambiare idea. La madre di Stefano Sala, con cui ha avuto la figlia, ha chiamato per parlare in privato nel confessionale con Dayane riuscendola, tra lo stupore anche di Alfonso Signorini, a convincerla a rimanere.

Una volta conclusa la chiamata e rifatta la fatidica domanda alla bella Dayane, la stessa ha dichiarato di voler proseguire la sua avventura, essendo stata rassicurata dalla ex suocera. Elisabetta Gregoraci, invece, è rimasta fedele alla sua volontà di riabbracciare Nathan e quindi lasciare il GF Vip 5 ma l'ex moglie di Briatore rimarrà all'interno della casa sino alla prossima puntata di lunedì 7 dicembre. È stato concesso alla presentatrice di trascorrere una giornata nel cucurio con Pierpaolo Pretelli, subito dopo la festa del sabato, in modo da chiarire a dovere la loro tormentata conoscenza all'interno della casa. Infine, Francesco Oppini ha anch'esso deciso di non proseguire l'avventura, lasciando il reality con fare immediato, malgrado lo sconforto palese di Tommaso Zorzi.