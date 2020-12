Si è conclusa, venerdì 4 dicembre, l'avventura di Francesco al GF Vip 5: il figlio di Alba Parietti ha deciso di ritirarsi dopo la notizia che il programma andrà avanti fino a febbraio prossimo. A spiazzare i concorrenti, è stata soprattutto la scelta di Oppini di abbandonare la casa la sera stessa in cui ha ufficializzato le sue intenzioni: Tommaso, in particolare, prima si è arrabbiato con l'amico dicendo che avrebbe potuto avere più tatto e poi si è lasciato andare a vari pianti disperati.

Oppini dice addio al GF Vip: Zorzi si arrabbia

"Vuoi continuare l'avventura oppure torni a casa?", è questa la domanda che Alfonso Signorini ha fatto ieri sera a tutti i concorrenti del GF Vip 5.

Gli inquilini sono stati messi di fronte a questo bivio ad un paio di settimane dalla rivelazione della notizia che il reality è stato allungato di circa due mesi: la finale non sarà a metà dicembre ma i primi di febbraio.

Gli unici vipponi che hanno deciso di interrompere il percorso iniziato a settembre scorso, sono Elisabetta e Francesco (Dayane inizialmente ha detto di volersi ritirare ma poi è stata convinta a rimanere dall'ex suocera). Se Gregoraci ha accettato la proposta del conduttore di lasciare il gioco lunedì prossimo dopo aver trascorso qualche giorno con Pierpaolo nel tugurio, Oppini ha preferito abbandonare i compagni e il programma subito, probabilmente per non prolungare l'agonia sua e degli altri per una decisione già presa.

"Vado via oggi, tanto non cambio idea", ha detto il figlio di Alba Parietti prima di comunicare anche ai coinquilini il suo imminente addio.

Commozione al GF Vip per l'abbandono di Oppini

Quando Alfonso ha fatto i nomi dei due concorrenti che hanno deciso di ritirarsi, Tommaso ha avuto una forte reazione: anche se si aspettava che Francesco avrebbe lasciato la casa del GF Vip, non ha apprezzato la sua scelta di abbandonare il gioco immediatamente.

Dopo che Oppini è uscito, Zorzi è scoppiato a piangere e ha avuto reazioni contrastanti: prima ha attaccato l'amico per averlo lasciato solo improvvisamente e poi ha ceduto allo sconforto.

"Sabato c'è la festa. Ci saremmo divertiti e poi lunedì sarebbe andato via. Dopo 80 giorni, tre in più cosa gli cambiano? Mi ha sempre detto che ci doveva pensare, ora me l'ha detto e tre minuti dopo se ne è andato dalla porta", ha sbottato l'influencer mentre Stefania e Maria Teresa cercavano di farlo ragionare.

"Non ha avuto lo stesso tatto di Elisabetta", ha aggiunto il ragazzo in merito alla decisione della Gregoraci di restare in casa fino a lunedì per preparare Pierpaolo al suo addio definitivo al programma.

Zorzi disperato al GF Vip dopo l'addio dell'amico

Quando Francesco è entrato in studio, Alfonso l'ha subito messo in collegamento con Tommaso per spiegargli perché ha voluto ritirarsi venerdì e non lunedì come Elisabetta. I due amici hanno avuto un piccolo chiarimento e si sono ripromessi che avrebbero ripreso il loro legame una volta finito il programma.

Al termine della diretta del 4 dicembre, però, Zorzi è stato sorpreso dalle telecamere in vari momenti di sconforto. Su Twitter sono stati caricati dei video in cui si vede l'influencer piangere a dirotto per l'assenza di Oppini in casa: anche se alcuni compagni hanno provato a consolarlo, ieri sera il ragazzo era davvero triste.

"Non posso non starci male, come faccio?", ha detto il concorrente del GF Vip 5 in merito al percorso che ora dovrà portare avanti senza la persona con la quale ha legato di più da quando il reality è cominciato. A sostenere Tommy in questo momento difficile, ci sono i suoi altri fidati amici: Stefania, Maria Teresa e Cristiano Malgioglio.