Dopo che sul web ha iniziato a circolare il Gossip sul possibile ingresso nella casa del GF Vip di Sonia Lorenzini, alcuni fan sono andati alla ricerca di qualche collegamento tra la ragazza e i concorrenti. Non molto tempo fa, Tommaso Zorzi ha dichiarato di aver litigato con l'ex tronista di Uomini e Donne per futili motivi: dopo non essere stato salutato dalla modenese, l'influencer ha simulato il gesto di un rigurgito parlando di lei sui social network. Quest'attrito mai risolto, potrebbe essere alla base della scelta degli autori del reality di "arruolare" la giovane nel cast.

Passato turbolento tra Sonia e un concorrente del GF Vip

Chissà come reagirà Tommaso quando vedrà Sonia Lorenzini varcare la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà dove lui vive da quasi tre mesi. Stando agli ultimi rumor, l'ex volto di Uomini e Donne sarebbe una delle dieci nuove protagoniste del GF Vip, quelle che entreranno in gioco a partire da metà dicembre.

Alcuni siti di gossip, però, in queste ore hanno riportato in auge una notizia piuttosto interessante: tra Zorzi e la futura inquilina non corre affatto buon sangue.

È stato lo stesso milanese a raccontare nel suo programma web che la tronista non gli starebbe simpatica perché, dopo averla incrociata nel backstage di una sfilata, non l'avrebbe salutato.

"La Lorenzini? Bleah. L'ho incontrata e non mi ha salutato perché io faccio una rubrica in cui prendo in giro delle persone, e lei è una di quelle.

Alla settimana della moda se la tirava come se gli stilisti non iniziassero senza di lei", ha dichiarato il vippone non molto tempo fa.

La replica piccata della futura inquilina del GF Vip

Oltre a simulare un rigurgito parlando della Lorenzini, tempo fa Tommaso l'ha punzecchiata dicendo: "Era da tre giorni che non si lavava i capelli".

A quest'attacco pubblico che le ha fatto Zorzi, Sonia ha risposto su Instagram con queste parole: "Ognuno sui social fa quello per cui è portato e si crea un personaggio".

"Qualcuno si è risentito del fatto che non l'abbia salutato e sotto una mia foto ha fatto un gesto un pochino basso. Quel cenno a me fa tristezza, specie da parte di uno che parla di cyberbullismo sui social", ha aggiunto l'ex tronista di Uomini e Donne nel suo sfogo senza mai fare il nome dell'influencer.

La ragazza ai tempi ha anche smentito di non aver salutato Tommaso volontariamente solo perché l'aveva presa in giro sul web: pare che la modenese non abbia visto il giovane, e che lui abbia interpretato male questa sua inconsapevole mancanza.

Zorzi perde Oppini e trova Sonia al GF Vip

I prossimi giorni, saranno molto intensi per Tommaso nella casa del GF Vip. Salvo ripensamenti dell'ultima ora, il 4 dicembre Francesco Oppini dovrebbe lasciare il gioco per ritornare dalla fidanzata Cristina. Zorzi è in crisi da un po', ovvero da quando ha saputo che il reality è stato allungato fino a febbraio e tutti gli inquilini dovranno decidere se proseguire o ritirarsi.

Il possibile addio del figlio di Alba Parietti, però, potrebbe non essere l'unica "batosta" in arrivo per l'influencer: il 14 dicembre, infatti, dovrebbe entrare a far parte del cast Sonia Lorenzini, la tronista con la quale ha avuto parecchio da ridire meno di un anno fa.

Il ragazzo, inoltre, ancora non sa che il personaggio famoso che era stato scelto dalla produzione appositamente per lui (qualcuno da poter corteggiare e che possa ricambiare le sue attenzioni), ha dato forfait: il nuotatore Alex Di Giorgio ha usato i social per far sapere che era stato selezionato per il ruolo di concorrente, ma per motivi personali e professionali ha dovuto rifiutare.