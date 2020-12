Non c'è pace per Tommaso Zorzi all'interno della casa del Grande Fratello Vip e in queste ore il giovane influencer ha minacciato di andare via e di lasciare definitivamente il Reality Show. Il duro sfogo di Tommaso è stato trasmesso nel corso della puntata del daytime di oggi pomeriggio, trasmessa alle 16:20 su Canale 5. Il motivo della rabbia di Zorzi è dovuto alla presenza della sua "nemica" Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e donne che da venerdì sera è diventata una nuova concorrente ufficiale di questa quinta edizione.

Tommaso Zorzi furioso al GF Vip e minaccia di andare via dalla casa

Tra Tommaso e Sonia non corre affatto buon sangue e i due già venerdì sera hanno avuto modo di battibeccare in diretta televisiva durante la puntata del reality show condotta da Alfonso Signorini.

La lite tra i due, poi, è proseguita anche nelle ore successive, in piena notte.

Sonia ha accusato Tommaso di avergli mancato di rispetto come donna, facendo dei gesti poco carini nei suoi confronti. Parole inammissibili per Zorzi che ha prontamente puntato il dito contro l'ex protagonista di Uomini e donne, affermando che non doveva permettersi di fargli la lezione e la morale all'interno della casa più spiata d'Italia.

La sfuriata di Tommaso nel confessionale del GF Vip: 'Io me ne vado'

Ma il colpo di scena è arrivato dalla puntata del daytime del GF Vip trasmessa nel pomeriggio in televisione. Tommaso è entrato in confessionale particolarmente adirato e nervoso per la presenza di Sonia Lorenzini in casa e ha addirittura minacciato di voler abbandonare il gioco e di andare via al più presto.

"Io me ne vado, ma non sto neanche scherzando. Me ne vado subito. Avete voluto lei, benissimo. Tenetevela" ha sbottato Tommaso durante il confessionale fatto con la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Io non ci sto" ha proseguito ancora Zorzi che è apparso a dir poco infastidito dalla presenza della Lorenzini che ormai è diventata una sua coinquilina a tutti gli effetti.

Anticipazioni GF Vip 14 dicembre: il confronto in diretta tra Tommaso e Sonia

Insomma un clima decisamente teso quello che si respira in queste ore all'interno della casa del GF Vip e proprio in vista della puntata in diretta di stasera 14 dicembre, è previsto un nuovo attesissimo confronto tra Tommaso e la sua "rivale" Sonia.

A dare l'annuncio è stata proprio la pagina ufficiale Instagram del reality show, la quale ha anticipato che questa sera tra Tommaso e Sonia ci saranno scintille durante il "faccia a faccia" che sarà un po' la resa dei conti finale dopo le incomprensioni e gli scontri dei giorni scorsi.