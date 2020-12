La puntata del GF Vip del 21 dicembre, sarà incentrata sul Natale: Alfonso Signorini e i concorrenti augureranno buone feste ai telespettatori con una serie di esibizioni di ballo e canto a tema. A duettare con gli abitanti della casa più spiata d'Italia, ci sarà anche Alberto Urso. Sui social network sta circolando un video nel quale Tommaso Zorzi criticava aspramente il tenore scoperto dal programma Amici un paio di anni fa.

Due ospiti musicali al GF Vip il 21 dicembre

Lunedì 21 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip, l'ultima prima di Natale. Le anticipazioni che sono circolate sul web, fanno sapere che durante la serata ci saranno tanti momenti di svago, tutti a tema natalizio.

Gli abitanti della casa, ad esempio, si esibiranno in una coreografia (stasera toccherà agli uomini, venerdì hanno danzato le donne del cast) e poi riproporranno una serie di canti delle feste, ma non lo faranno da soli.

I vipponi della quinta edizione, infatti, non sanno che per duettare con loro sulle note di "White Christmas" arriveranno due cantanti molti amati, entrambi legati al programma Amici di Maria De Filippi. Alfonso Signorini, dunque, sta per presentare gli ospiti della diretta prenatalizia: Arisa e Alberto Urso.

La cantautrice e il tenore, dovrebbero entrare tra le mura di Cinecittà (rispettando il distanziamento sociale) per accompagnare i concorrenti nelle esibizioni canore che hanno preparato durante la settimana.

Attesa per la reazione di Tommaso alla visione di Urso al GF Vip

Quando si è saputo che Alberto Urso sarebbe stato uno degli ospiti della puntata del GF Vip del 21 dicembre, alcuni attenti utenti si sono ricordati di un episodio che lega il cantante ad uno dei concorrenti del reality. Da qualche ora, infatti, sui social network sta circolando un video di un po' di tempo fa in cui Tommaso criticava in maniera piuttosto cattivella il vincitore di Amici.

"Urso... diciamo che due co... così non me li facevo da tempo", ha detto Zorzi probabilmente nel commentare l'edizione del talent-show vinta dal siciliano che sta per incontrare nella casa più spiata d'Italia.

Chissà come reagirà l'influencer nel ritrovarsi a dover duettare con il cantautore che ha palesemente bocciato su Instagram nel recente passato, giudicandolo parecchio noioso e per nulla in linea con i suoi gusti musicali.

Le anticipazioni del GF Vip del 21 dicembre

Le esibizioni per festeggiare in anticipo il Natale con i telespettatori (il 25 dicembre il GF Vip non andrà in onda nonostante sia venerdì), non sono l'unico ingrediente della puntata di questa sera. Le anticipazioni che sono trapelate in queste ore, informano i fan del reality che Cristiano Malgioglio sarà di nuovo protagonista a pochi giorni dalla sua inaspettata eliminazione.

A fare un'altra bella sorpresa ai vipponi, poi, ci penserà Gaia Zorzi: la sorella di Tommaso parteciperà alla diretta del 21 dicembre ma, secondo agli spoiler che lei stessa ha dato sui social network, non dovrebbe incontrare il fratello ma Stefania Orlando (della quale è una grande sostenitrice).

I concorrenti che sono in nomination, a breve scopriranno che non è prevista nessuna eliminazione: il meno votato dal pubblico finirà di diritto a rischio esclusione nella prossima puntata (quella precedente allo show di Capodanno).

Stasera si parlerà anche di Rosalinda e dei dubbi che ha iniziato ad avere sulla sua longeva relazione con Giuliano: l'amicizia speciale che la siciliana sta costruendo con Dayane, potrebbe aver influito nelle perplessità che la giovane sta avendo sul suo storico compagno, al quale è legata da oltre 13 anni.