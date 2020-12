Secondo le ultime anticipazioni della soap opera Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da martedì 22 a sabato 26 dicembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare, l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso ritroverà Marcia Sampaio in un luogo segreto in cui Andrade tiene le sue schiave. Quest'ultima è diventata una delle sue donne preferite, che riserva solo per alcuni clienti speciali. Nel mentre, Ramon deciderà di lasciare l'appartamento di suo figlio Antonito per evitare ulteriori litigi tra Carmen e Lolita.

Felipe riuscirà a ritrovare Marcia

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5, l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso convincerà Andrade a mostrargli tutte le sue ragazze di colore più belle e sarà proprio in questa circostanza che ritroverà la sua Marcia.

Quest'ultima è diventata la preferita di Andrade, che la riserva per alcuni clienti speciali. Felipe sarà molto emozionato per aver ritrovato finalmente la sua donna, però allo stesso tempo sarà molto arrabbiato per il modo in cui Andrade la sta trattando.

Emilio avrà un piano per vendicarsi di Ledesma, l'uomo che tiene sotto ricatto la sua famiglia e pretende di sposare sua madre. In particolare il giovane otterrà importanti informazioni che utilizzerà proprio per mandare a monte il matrimonio tra la madre e il ricattatore. Entrando nello specifico della vicenda, Pasamar indurrà Ledesma a firmare un documento compromettente.

Ramon vorrà lasciare la casa di suo figlio Antonito

Intanto Ramon Palacios si trasferirà in un altro appartamento insieme a Carmen, per evitare altre tensioni con suo figlio Antonito e la moglie Lolita, però le due donne non saranno per niente d'accordo.

Infatti alla fine, nonostante i continui litigi, le due saranno incapaci di separarsi. Carmen e Lolita si sentiranno in colpa, in quanto a causa loro padre e figlio sono ai ferri corti.

Dove rivedere le puntate di Una Vita

Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Una Vita per scoprire ulteriori novità sui protagonisti del paesino spagnolo di Acacias 38.

In particolare resterà da capire se Felipe, dopo aver ritrovato Marcia, riuscirà a portare avanti la farsa, e ad attendere che la giustizia faccia il suo corso, oppure penserà di vendicarsi da solo di Andrade. Per chi volesse recuperare gli episodi precedenti della soap opera spagnola, può farlo mediante la piattaforma gratuita Mediaset Play.