Ieri, sabato 5 dicembre, è stata registrata una nuova attesissima puntata di Uomini e donne dedicata come prevede la nuova formula di questa stagione sia agli over che ai giovani. Tra le tante cose che sono accadute in studio, il ritorno inaspettato dopo diversi mesi di silenzio della dama bresciana Ida Platano. La ex di Riccardo Guarnieri ha scelto di tornare indirettamente nella nota trasmissione dedicata ai sentimenti attraverso un gesto molto particolare che inevitabilmente ha acceso delle discussioni nel parterre e non solo.

Riccardo Guarnieri riceve una lettera e un pacchetto dalla sua ex fidanzata Ida Platano

La storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è ormai giunta al capolinea da tempo. Riccardo ha definitivamente voltato pagina scegliendo di ritornare nel parterre maschile per cercare l'anima gemella. Ida Platano invece ha deciso di restare in silenzio e di non partecipare più al programma. La donna però, ha scelto di far recapitare a Riccardo una lettera e un pacchettino. La scatola che l'uomo aprirà nel corso della puntata contiene il famoso anello di fidanzamento. Ida dunque ha deciso di chiudere definitivamente con il passato e di restituire al suo ex compagno l'ultimo oggetto che ancora li legava, il simbolo importante della loro storia d'amore.

Chi segue assiduamente la trasmissione ricorderà sicuramente che i due erano ad un passo dalle nozze e Riccardo Guarnieri aveva fatto la proposta di matrimonio ad Ida regalandole il prezioso anello di fidanzamento.

Discussioni e polemiche in studio per l'inaspettato gesto di Ida Platano

Il gesto inaspettato fatto dalla dama bresciana Ida Platano non poteva non suscitare in studio un'accesa discussione tra i protagonisti del parterre e anche tra gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

In tanti si sono chiesti come mai la Platano abbia scelto dopo diversi mesi di restituire l'anello al suo ex Riccardo Guarnieri proprio ora che lui è di nuovo in televisione e non prima. Molti concordano con il fatto che la donna in realtà lo abbia fatto solo perché lui è di nuovo nel programma. Intanto, Riccardo Guarnieri ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con Roberta Di Padua.

I due, dopo gli screzi del passato, avevano deciso di rifrequentarsi, ma le cose non sono andate bene. Dopo le discussioni accese della scorsa settimana, Riccardo ha deciso di fermarsi per non rovinare il rapporto di amicizia che si è instaurato tra di loro. Cosa accadrà ancora nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne dedicata sia agli over che ai giovani? Non resta che aspettare la messa in onda nei prossimi giorni per scoprirlo.