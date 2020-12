Giornate di critiche e polemiche per Giulia De Lellis: al rientro da un breve soggiorno a Dubai, la ragazza ha dovuto far fronte agli attacchi di chi avrebbe voluto vederla in quarantena dopo il viaggio all'estero e a quelli di chi ha considerato sessista una sua frase detta su Instagram. La giovane influencer si è difesa sulla prima questione, spiegando di non essere in isolamento perché è stata via meno di cinque giorni e che il risultato del suo tampone è stato negativo.

Nuovo attacco social a Giulia De Lellis

Qualsiasi cosa dica o faccia Giulia De Lellis, diventa argomento di discussione sul web e sui social network in particolare.

Il viaggio di pochi giorni che la romana ha fatto a Dubai durante il ponte dell'Immacolata, ha alimentato il Gossip per due motivi: la presenza dell'ex Andrea Damante nello stesso posto con la sua nuova fiamma, e il comportamento che la ragazza ha avuto al rientro in Italia.

Sapendo che chiunque si sposti all'estero per lavoro o per piacere deve poi affrontare un periodo di quarantena una volta rientrato al proprio domicilio, molti fan dell'influencer si sono esposti per chiederle come mai lei abbia ripreso la sua solita vita non appena ha rimesso piede a Roma.

In alcune Stories che ha caricato su Instagram il 10 dicembre, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha provato a spiegare con calma perché non si è messa in auto isolamento dopo essere tornata dalla trasferta romantica negli Emirati Arabi.

La spiegazione di Giulia De Lellis su Instagram

Probabilmente dopo essere stata sommersa dai commenti negativi di chi si sarebbe aspettato di vederla in isolamento dopo il viaggio a Dubai, Giulia ha deciso di spiegare come mai questo non è successo e cosa ha fatto non appena ha rimesso piede in Italia un paio di giorni fa.

"Eccomi qui ragazzi, ho finito le riprese.

Ovviamente ho fatto il tampone, altrimenti sul set non mi facevano nemmeno avvicinare. È negativo", ha esordito l'influencer nello sfogo social che molti siti di gossip stanno riportando in queste ore.

In merito a come si è comportata al rientro dagli Emirati Arabi, la 24enne ha detto: "Non faccio la quarantena perché sono stata via meno di 120 ore (cinque giorni, ndr).

Se si sta in quella fascia lì, non è obbligatorio. Se si superano quelle ore, la quarantena bisogna farla per forza".

È questo il motivo per il quale la bella romana è tornata subito al lavoro, ovviamente dopo essersi sottoposta a tutti i controlli medici del caso prima di entrare in contatto con altre persone.

Scivolone social per Giulia De Lellis

Quelle sulla mancata quarantena al rientro da Dubai non sono le uniche critiche che Giulia ha ricevuto ultimamente. Una frase che la ragazza ha pronunciato su Instagram nella rubrica che ha indetto per dare dei consigli sui regali da fare a Natale, ha fatto storcere il naso a parecchi suoi followers.

Parlando dei doni che si potrebbero fare a una fidanzata o ad una moglie, la De Lellis ha detto: "Se la vostra donna ha fatto particolarmente la brava, merita un regalo importante".

Nel suggerire ai suoi fan uomini di comprare dei gioielli costosi di un particolare brand, la giovane romana è incappata in quello che secondo molti è uno scivolone e che sta facendo molto discutere.

Sono stati in tanti, infatti, a contestare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l'espressione che ha usato nei confronti delle donne: le parole della giovane sono infatti state etichettate come sessiste e poco rispettose del genere femminile.

A differenza di quello che è successo con la polemica sul mancato isolamento dopo il viaggio all'estero, per il momento la 24enne non si è ancora esposta per giustificare le proprie dichiarazioni che hanno creato così tanto scalpore soprattutto sul web.