Non si placano le proteste social nei confronti di quei personaggi famosi che stanno viaggiano da una regione all'altra nonostante il divieto del Dpcm di Natale. Giulia De Lellis, ad esempio, sta ricevendo una pioggia di commenti negativi per le foto che sta pubblicando su Instagram: da quando è arrivata a St. Moritz, l'influencer è presa di mira da quei followers che trovano scorretto e contro le regole il suo comportamento pubblico e privato.

Vacanza in montagna per Giulia De Lellis

I divieti che il Governo italiano ha imposto con l'ultimo Dpcm, sembrano essere un optional per alcuni personaggi famosi.

Sebbene sia severamente sconsigliato di spostarsi da una regione all'altra se non per comprovate esigenze di lavoro o di salute, molti vip lo stanno facendo e mostrano tutti le loro avventure natalizie sui social network.

Tra quelli che stanno viaggiando da Nord a Sud per Natale e Capodanno, c'è anche Giulia De Lellis: la ragazza, infatti, ha trascorso il 25 dicembre a Roma con la famiglia e poi si è recata in montagna col fidanzato per attendere l'arrivo del nuovo anno.

Sotto alle foto che l'influencer sta postando su Instagram in questi ultimi giorni di dicembre, si possono leggere tantissimi commenti di protesta da parte di quelle persone che stanno rispettando le regole restando a casa, a differenza di come stanno facendo la 24enne e altre celebrità.

Contestazione social per Giulia De Lellis

Gli scatti sulla neve di St. Moritz che sta Giulia condividendo su Instagram dal 29 dicembre scorso, hanno attirato le critiche di chi pensa che anche lei dovrebbe rispettare le regole imposte per evitare una nuova ondata di Coronavirus in Italia.

"Come se nulla fosse proprio", "Non riesco a capire perché per alcuni vip non esistano le zone rosse.

Ma che gioco è?", si legge sul profilo della De Lellis in queste ore.

Alcuni followers, inoltre, si sono esposti per analizzare tutti gli spostamenti che l'influencer ha fatto dal 24 dicembre fino ad oggi; "Per te i DPCM non valgono. Ti sei fatta il cenone di Natale con 20 persone e la famiglia del tuo fidanzato, poi lui è venuto a Roma con te (cosa proibita) e ora sei in montagna".

La contestazione più forte che viene fatta alla giovane di Pomezia, è che essendo seguita da milioni di persone sul web, dovrebbe essere la prima a rispettare quanto chiesto dal Governo in un momento storico così delicato.

"Con tutti i fan che hai, non perdi l'occasione per dare il cattivo esempio e fare brutte figure", ha scritto un utente di Instagram nelle ultime ore.

Il confronto tra Giulia De Lellis e Chiara Ferrragni

Tra i tanti commenti negativi che sono stati scritti sul comportamento di Giulia De Lellis di questo periodo, in alcuni è stata paragonata ad un'altra star del web che sta adottando un comportamento opposto al suo durante le vacanze di Natale.

"La qualità di Chiara Ferragni si vede anche in questa occasione, un altro pianeta", ha scritto qualcuno su Instagram raccogliendo parecchi consensi.

Insomma, i "Ferragnez" continuano ad ottenere il plauso della gente comune per l'esempio che stanno dando da quando è iniziata la pandemia: oltre a contribuire in prima persona nel sostegno dei reparti di terapia intensiva degli ospedali di Milano, i genitori di Leone hanno deciso di restare a casa sia per Natale che per Capodanno, invitando i loro tanti fan a fare altrettanto nel rispetto delle regole vigenti in tutta Italia.

Dal confronto che alcuni internauti hanno fatto tra Giulia e Chiara, dunque, la prima influencer ne esce con le "ossa rotte": visto il grande seguito che ha soprattutto sui social network (5 milioni di followers soltanto su Ig), l'ex corteggiatrice di Uomini e donne avrebbe dovuto comportarsi come la Ferragni.