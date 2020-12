Pamela Prati è stata menzionata nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip da Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti. La ballerina non ha preso bene le parole dei due gieffini e, nel corso di un'intervista, è tornata sull'argomento e ha detto cosa pensa in merito alle esternazioni dei concorrenti del reality nei suoi confronti. Per Pamela si tratta di cattiveria e non vuole dare all'influencer milanese e a Capriotti visibilità. La show girl ha detto di sentirsi vicina a Cristiano Malgioglio per via della sofferenza del cantante riguardo alla perdita di sua mamma.

Pamela Prati contro Zorzi e Capriotti che parlano di lei al GF Vip

Pamela Prati ha rivelato che alcune persone del mondo dello spettacolo la invidiano, aggiungendo: ''Mi rovesciano addosso una serie di cattiverie'', proseguendo che questa cosa sta accadendo anche ora. L'ex gieffina ha ricordato che, nel corso del GF Vip 5, Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti hanno parlato della sua vita privata, come se la conoscessero da anni: ''Di punto in bianco hanno pronunciato il mio nome, uscendosene come i cavoli a merenda'', aggiungendo che l'influencer milanese e la show girl avrebbero riportato fatti, a detta loro accaduti, quando in realtà non sarebbero mai successi.

Prati non vuole dare visibilità a Zorzi e Capriotti

Nel corso dell'intervista, Pamela Prati ha detto che avrebbe preferito non parlare ulteriormente dei due gieffini per non dar loro visibilità ulteriore perché, a detta sua, parlerebbero di lei per accrescere la loro popolarità: ''Questa è la cattiveria di cui parlo''.

Pamela ha detto di rivedersi molto in Malgioglio e si è sentita particolarmente vicina al cantante, quando nella casa di Cinecittà ha pianto ricordando la madre morta anni fa e, a tal proposito, l'ex gieffina ha detto: ''Anche io quando, per esempio, ricordo l'ultimo Natale che ho passato insieme a mamma piango''.

Pamela Prati crede nell'amore

Riguardo la sua vita sentimentale, Pamela ha detto di essere felicemente non innamorata in questo momento, ma crede sempre nell'amore: ''Tutto quello che mi è stato fatto negli anni non mi ha né indurita né incattivita''.

La ballerina ha detto che le piacerebbe trovare un uomo d'altri tempi, proprio come lei: ''Con dei valori, un'autenticità che forse non viene capita''. Riscontrando difficoltà a trovare la persona giusta, Prati ha detto che il compagno che cerca, potrebbe vivere su un altro pianeta, magari su Marte e ha affermato : ''A me va bene, sono per l'inclusione.

Lo aspetto''. Non resta che attendere il nuovo anno, per vedere se ci sarà un chiarimento fra Pamela Prati, Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti.