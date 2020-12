I concorrenti del Grande Fratello Vip si preparano a trascorrere la giornata di Natale rinchiusi tra le mura domestiche della casa di Cinecittà. Le anticipazioni che arrivano dalla Guida Tv Mediaset rivelano che venerdì 25 dicembre non ci sarà una nuova puntata serale in diretta con Alfonso Signorini su Canale 5. Per l'occasione, infatti, si è optato per la messa in onda di un film natalizio che occuperà lo slot della prima serata. Tuttavia per i "Vipponi" di Cinecittà sarà comunque una serata speciale.

Grande Fratello, anticipazioni 25 dicembre: i 'Vipponi' non saranno soli a Natale

Nei giorni scorsi, il giornalista Gabriele Parpiglia aveva svelato in anteprima che questo Natale 2020 sarà comunque indimenticabile per i protagonisti del Grande Fratello Vip che, pur essendo rinchiusi nella casa più spiata d'Italia, avranno comunque la possibilità di vedere e sentire i loro affetti più cari.

Del resto, già Alfonso Signorini, quando comunicò ai concorrenti del reality show che questa edizione si sarebbe protratta fino a metà febbraio 2021, li aveva rassicurati sul fatto che durante il periodo delle feste natalizie avrebbero avuto la possibilità di restare in contatto con le loro famiglie e quindi, in un certo senso, non sarebbero stati soli.

Le idee del GF Vip per il 'cenone' di Natale con le famiglie dei concorrenti

Gabriele Parpiglia ha svelato che gli autori sono al lavoro per mettere a punto un piano che possa permettere di organizzare un "cenone" allargato in compagnia dei parenti dei protagonisti di questa quinta edizione del GF Vip.

Sembrerebbe che, al momento, due sarebbero le ipotesi sul tavolo. La prima è quella di riuscire a far entrare direttamente in casa dei parenti dei "Vipponi" oppure in alternativa fornire un tablet a ogni concorrente e metterlo così in contatto con le loro famiglie, così da poter stare insieme durante il giorno di Natale.

Il 31 dicembre lo speciale di fine anno del GF Vip in prime time

In attesa di scoprire quale sarà la scelta finale della produzione del reality che dovrà tenere conto anche di tutte le regole in vigore dettate dall'emergenza Covid-19, vi anticipiamo che sebbene non ci sarà la puntata serale con Signorini il giorno di Natale, è confermatissima quella del 31 dicembre.

Per l'occasione, infatti, ci sarà un veglione di Capodanno che vedrà coinvolti non solo i "Vipponi" in gara ma anche tanti artisti del mondo dello spettacolo e della musica italiana. In pole position per lo speciale del GF Vip di fine anno ci sarebbe l'esuberante Elettra Lamborghini che potrebbe essere la guest-star della serata.