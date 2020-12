Oggi 21 dicembre su Canale 5 a partire dalle 14:45 nuovo appuntamento con Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi posticipa l'inizio delle vacanze natalizie e andrà ancora in onda sino a domani 22 dicembre. Gli ultimi due appuntamenti di questo 2020 si preannunciano ricchi di colpi di scena. Quello in onda il 21 dicembre ad esempio, vedrà al centro dello studio Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, i quali confesseranno di essersi rivisti e di essere finiti in camera insieme. Contravvenendo a quanto dichiarato la scorsa volta, Roberta sembrerà esserci cascata di nuovo con Riccardo, anche se, alla fine, qualcosa scombinerà di nuovo le carte in tavola.

U&D, anticipazioni: Roberta e Riccardo sono stati in intimità

Uomini e donne andrà in onda anche questo pomeriggio nel consueto orario delle 14:45 e ciò che verrà trasmesso fa riferimento alla registrazione avvenuta lo scorso 12 dicembre. Dopo l'ampio spazio dedicato a Gemma Galgani e Maurizio Guerci nelle scorse puntate, oggi sarà la volta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due confesseranno di essere stati in intimità, nonostante le scorse volte si fossero ripromessi di andare oltre solo dopo aver trovato una certa stabilità. Dal racconto, emergerà che Roberta ha cercato Riccardo in settimana, dopo che lei la scorsa volta, aveva dichiarato chiusa la loro frequentazione. A quanto sembra, i due sarebbero poi finiti in camera insieme.

U&D, nella puntata di oggi Roberta si infuria con Riccardo e chiude con lui

Nella puntata di U&D dunque, si intuirà che Roberta ci sarà ricascata con Riccardo, ma non tutto sarà rose e fiori. La situazione cambierà nel momento in cui Maria De Filippi annuncerà che ci sarà una signora giunta in trasmissione per conoscere Riccardo. Roberta spererà che il cavaliere le dia finalmente una dimostrazione e che rifiuti di far scendere la dama, ma non sarà così.

Riccardo infatti, accetterà di conoscere la nuova arrivata e ciò scatenerà la rabbia di Roberta, la quale si alzerà e tornerà al suo posto dicendo al cavaliere che questa volta è definitivamente chiusa.

U&D, spoiler prossime puntate: tira e molla tra Riccardo e Roberta, Gianluca abbandona

Guarnieri e Di Padua sembreranno allontanarsi di nuovo ma, dando uno sguardo all'ultima registrazione di Uomini e donne, si viene a sapere che i due si sono riavvicinati ancora.

Il loro sembra essere un continuo tira e molla e che presumibilmente, continueremo a vedere alla ripresa della messa in onda di U&D il prossimo 11 gennaio. Tra ggiorno 21 e 22 dicembre dovrebbe andare in onda anche l'abbandono di Gianluca De Matteis. Come noto, il tronista romano ha deciso di lasciare il programma in quanto non è riuscito a costruire nulla con nessuna delle corteggiatrici. Sentendosi non adatto al contesto televisivo, Gianluca ha quindi scelto di lasciare Uomini e donne.