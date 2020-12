Dopo quasi una settimana di gelo, Elisabetta ha provato a chiarire con Giulia: le due si sono confrontate a lungo davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, e la showgirl ha spiegato perché non vorrebbe più parlare dei messaggi che la giovane si è scambiata con Briatore in passato. Secondo Gregoraci, il suo ex Flavio sarebbe parecchio arrabbiato per come lo si sta menzionando in televisione: anche per questo, la donna vorrebbe evitare a sé stessa e agli altri anche degli eventuali problemi legali.

Lo sfogo di Elisabetta sull'ex al Grande Fratello Vip

A pochi giorni dal suo sempre più probabile ritiro dal Grande Fratello Vip, Gregoraci ha cercato un chiarimento con Salemi.

Le due avevano discusso in diretta tv sul presunto equivoco scambio di messaggi che c'è stato in passato tra Giulia e Briatore: Elisabetta sostiene che la ragazza avrebbe provato ad avvicinarsi al suo ex marito soltanto per ottenere una vacanza gratis in Sardegna.

Dopo averla evitata per qualche giorno, ieri pomeriggio la showgirl ha proposto una chiacchierata all'influencer, alla quale ha anche spiegato perché non vorrebbe più parlare di Flavio e di quello che è successo anni fa.

"Finché qui si parla di me, del mio matrimonio e di mio figlio, ci sta. Ma il GF non lo sta facendo lui e so che per questa roba e per i giornali lui si incavola, e ha ragione", ha detto la calabrese nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Elisabetta cita gli avvocati di Briatore al Grande Fratello Vip

"Se lo mettiamo in mezzo, io poi mi devo sorbire gli avvocati e non ho voglia, capisci?", ha aggiunto Elisabetta nel discorso che ha fatto a Giulia il 3 dicembre.

L'ex signora Briatore, dunque, proprio per evitare che il papà di Nathan si innervosisca nell'essere tirato in ballo in televisione, ha chiesto alla produzione del Grande Fratello Vip di non parlare più della diatriba che ha avuto con Salemi sui messaggi inviati a Flavio.

"In confessionale ho detto che non voglio più parlare di questa cosa. Abbiamo già fatto una puntata su questo e c'è una terza persona che non voglio mettere in mezzo. Loro mi hanno rispettata", ha concluso Gregoraci.

Insomma, stando a questa dichiarazione, durante la diretta del 4 dicembre non dovrebbe essere toccato l'argomento vacanze in Sardegna che l'italo-persiana avrebbe cercato di fare gratis contattando Briatore: questo almeno è quello che ha lasciato intendere la soubrette calabrese nella casa.

Il cast del Grande Fratello Vip potrebbe perdere Elisabetta

I legali di Briatore, comunque, li ha citati anche Maria Teresa Ruta quando ha provato a spiegare ad alcuni compagni di reality perché Elisabetta è così trattenuta davanti alle telecamere.

"Lei non si diverte davvero. Quando facciamo le feste e ci mettiamo le parrucche, lei sorride ma si vede che non si lascia andare del tutto", ha detto la concorrente del Grande Fratello Vip. Senza mai nominare direttamente Flavio Briatore, la mamma di Guenda Goria ha lasciando intendere che Gregoraci sarebbe frenata in tutto per paura che possa arrivarle qualche lettera da parte degli avvocati dell'ex marito.

Anche Selvaggia, che è entrata in gioco a quasi due mesi dal via, ha confermato che c'è una ragione ben precisa se la calabrese ha messo dei paletti con Pierpaolo: Roma, infatti, è a conoscenza delle voci che sono circolate su un contratto post matrimoniale che i genitori di Nathan avrebbero firmato anni fa, lo stesso che impedirebbe a entrambi di vivere nuove relazioni alla luce del sole.

L'ex signora Briatore, dunque, sembrerebbe sempre più intenzionata a ritirarsi dal gioco in seguito all'allungamento fino a febbraio: l'addio dovrebbe essere ufficializzato durante la puntata di lunedì 7 dicembre.