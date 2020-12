Colpi di scena a non finire nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, durante la quale i concorrenti sono stati chiamati a fare la loro scelta finale circa il loro percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. Dopo che Alfonso gli ha comunicato che questa edizione del reality show sarebbe andata avanti fino al prossimo febbraio 2021, i Vipponi hanno dovuto scegliere se proseguire oppure abbandonare. Francesco Oppini, come aveva già lasciato intendere nei giorni scorsi, ha scelto di lasciare la casa e Tommaso Zorzi non l'ha presa affatto bene.

L'addio di Francesco Oppini dal Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Francesco dopo aver avuto un lungo confronto con Alfonso Signorini, ha ammesso che proprio non se la sentiva più di portare avanti la sua avventura all'interno della casa del GF Vip.

Il figlio di Alba Parietti ha dichiarato di non avere più le forze necessarie per poter portare avanti questo gioco e per questo ha scelto di abbandonare il reality show.

Tuttavia, Signorini lo ha messo di fronte ad una scelta finale: uscire dalla casa durante la diretta di ieri sera oppure aspettare fino a lunedì, così da poter trascorrere altri due giorni in compagnia dei suoi amici di gioco e poi salutare tutti. Oppini, però, ha preferito lasciare subito la casa e quando Tommaso lo ha scoperto non l'ha presa per niente bene.

Francesco abbandona la casa e Tommaso non la prende bene

Tra Francesco e Tommaso, nel corso di questi due mesi e mezzo di permanenza nella casa di Cinecittà, è nata un'amicizia molto profonda e intensa e già nei giorni scorsi il giovane influencer aveva ammesso che al solo pensiero di dover proseguire questo gioco senza Oppini, si sentiva male.

Ieri sera, quindi, per Tommaso è arrivata una vera e propria "doccia gelata" dato che i concorrenti non si aspettavano che Alfonso li mettesse già di fronte alla scelta finale da prendere. Nel momento in cui Francesco ha dovuto abbandonare definitivamente la casa, Tommaso si è disperato.

Tommaso disperato per l'addio di Francesco Oppini dal GF Vip

Il giovane influencer è scoppiato in lacrime e si è rinchiuso in bagno, l'unica stanza della casa dove le telecamere non trasmettono la diretta in tempo reale.

Appena uscito c'erano Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta pronte a consolarlo ma Tommaso è apparso decisamente furioso.

Il ragazzo si è lamentato del fatto che Francesco avesse scelto di andare via subito, senza aspettare lunedì sera, così da poter trascorrere ancora qualche giorno assieme. "Non me lo doveva fare. Poteva restare almeno due giorni in più.

Non gli costava nulla uscire lunedì. Vi giuro non gli avrei fatto una cosa simile. Non l'avrei fatto" si è sfogato duramente Tommaso senza riuscire a trattenere le lacrime.