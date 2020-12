Un abbandono improvviso ed un rientro inaspettato a Uomini e donne. Inizialmente Lucrezia Comanducci aveva deciso di partecipare al people show per corteggiare il tronista Gianluca De Matteis ma dopo poche puntate aveva ammesso di essere intrigata anche da Armando Incarnato, cavaliere del trono over. La romana si è trovata tra due fuochi e solo dopo diverse settimane ha deciso di approfondire la conoscenza con il napoletano e di interrompere il percorso con il trentenne. Nonostante il feeling mostrato nei confronti di Armando, la trentatreenne aveva deciso di lasciare il programma spiazzando il corteggiatore.

"Mi sono sentita sotto pressione, non ho retto alle critiche del pubblico e delle persone fuori", ha spiegato Lucrezia in un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, precisando che ora ha trovato la tranquillità necessaria per affrontare il percorso nel dating show. "Sono tornata perché avevo paura di perdere una persona che mi piaceva. Intendo uscire dalla trasmissione con Armando", ha riferito la dama che ha aggiunto che il corteggiatore finora ha incontrato "donne sbagliate".

"Quando ho lasciato il programma ho provato a contattare Armando all'esterno ma non ho ricevuto alcuna risposta", ha affermato la trentatreenne che ha rotto gli indugi e ha chiesto di tornare in studio quando ha compreso che l'interesse per il napoletano restava immutato con il trascorrere dei giorni. "Sono rimasta colpita dalla sua intraprendenza, mi ha colpito fin da subito", ha ammesso la romana sottolineando che Incarnato è il suo prototipo di uomo.

"Anche caratterialmente ha diverse qualità che mi piacciono ed anche mio padre ha compreso, guardandolo dalla tv, che si trattava di una persona che poteva colpirmi".

Senza fare giri di parole, Lucrezia Comanducci ha manifestato al magazine di Uomini e Donne l'intenzione di uscire dal programma con Armando Incarnato.

"Sono tornata per portarlo fuori ma non ho in mente una strategia precisa. Vorrei frequentarlo con più assiduità", ha sottolineato la trentatreenne che ha ammesso che al rientro in studio sperava che il napoletano si relazionasse soltanto con lei.

"Invece ho visto che era impegnato con altre due corteggiatrici. Ancora non riesco a fidarmi del tutto di lui perché non mi rende partecipe di tutto ciò che fa", ha affermato la romana che ha aggiunto di non essere preoccupata dal fatto che Armando abbia già una figlia. "Mi preoccupa più la distanza". La corteggiatrice si è soffermata anche su quanto accaduto con Gianluca De Matteis prima che decidesse di focalizzare il suo interesse su Incarnato: "Credo non sia pronto per stare con qualcuno".