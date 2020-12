Non si placano le polemiche sul Grande Fratello Vip 2020 e anche il Codacons è sceso in campo contro il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un'edizione che in parte rischia di passare alla storia per l'elevato tasso di volgarità e anche di violenza verbale, tanto che l'associazione che si occupa della difesa dei consumatori, ha chiesto addirittura la chiusura del programma. E intanto, in vista del 31 dicembre, Mediaset ha scelto di puntare sul GF Vip per la serata di fine anno da trasmettere su Canale 5.

L'appello del Codacons per la chiusura del GF Vip, definito una 'discarica televisiva'

"Chiediamo la chiusura del Grande Fratello Vip" ha dichiarato il presidente del Codacons al settimanale Nuovo tv, aggiungendo che hanno definito il programma una vera e propria "discarica televisiva, dove gli autori buttano dentro i personaggi più assurdi e improbabili e lo fanno apposta per generare il caos e dar vita a situazioni al limite della decenza".

Insomma una presa di posizione forte quella del Codacons, al punto da spingere il presidente Carlo Rienzi a fare un appello a Mediaset, affinché si proceda con la chiusura del programma in onda attualmente su Canale 5.

La richiesta del Codacons per il GF Vip 2020

Rienzi ha proseguito dicendo che spesse volte i protagonisti di questa edizione del GF Vip passano con disinvoltura da un mondo all'altro, quasi dimenticandosi dell'influenza che possono avere sui milioni di spettatori che li seguono tutti i giorni da casa in tv ma anche sui social.

Ecco allora che il presidente del Codacons chiede, almeno, di poter essere presente in studio durante le puntate in diretta del reality per poter intervenire in maniera tempestiva quando si verificano situazioni spiacevoli.

Il 31 dicembre lo speciale del GF Vip in prima serata su Canale 5

In attesa di scoprire se questa richiesta da parte del Codacons verrà presa in considerazione da parte dei vertici Mediaset, va detto che il reality show al momento risulta confermato in palinsesto fino al prossimo mese di febbraio 2021.

Quella di quest'anno, infatti, sarà l'edizione più lunga di sempre tra tutte quelle 'Vip'.

I concorrenti passeranno le feste di Natale reclusi tra le mura domestiche di Cinecittà e in vista del 31 dicembre, ci sarà anche uno speciale in prime time per festeggiare il Capodanno. Come anticipato in queste ore sulle pagine di 'TvBlog', Mediaset ha scelto di cancellare (per motivi di organizzazione dettati dall'emergenza Covid-19) il già annunciato 'Capodanno in musica' condotto da Federica Panicucci.

Al posto dello show musicale ci sarà una serata speciale con il Grande Fratello Vip che, farà compagnia agli spettatori da casa per brindare l'arrivo del 2021. Il reality dovrà così vedersela contro L'anno che verrà, lo show musicale di Rai 1 condotto da Amadeus.