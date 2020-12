Lo scontro fra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci avvenuto nella 22esima puntata del Grande Fratello Vip 5 ha diviso la casa. Durante una chiacchierata confidenziale in piscina fra Salemi, Selvaggia Roma, Adua Del Vesco e Dayane Mello, quest'ultima ha criticato duramente la showgirl calabrese. A detta della modella brasiliana, Elisabetta avrebbe fatto passare Giulia per quello che non è davanti a milioni di telespettatori.

L'attacco di Dayane

Alfonso Signorini lo scorso lunedì 30 novembre ha ripreso l'argomento legato alla lite avvenuta in Costa Smeralda fra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi.

La prima ha sostenuto che la modella in più occasioni avesse cercato un alloggio gratis mentre l'influencer ha spiegato di essersi sempre pagata le vacanze da sola. Il botta e risposta tra le due coinquiline ha generato uno scontro che a sua volta ha diviso la casa di Cinecittà

Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, senza prendere una posizione, hanno cercato di capire perché Elisabetta abbia fatto determinate dichiarazioni sulla 27enne. Giulia Salemi invece, può contare sul sostegno di Adua Del Vesco, Selvaggia Roma e Dayane Mello. Durante una chiacchierata in piscina, la modella italo-persiana ha ribadito di non voler passare agli occhi dei telespettatori come una "scroccona". A quel punto Mello, ha chiosato: "Ti ha fatto passare per quella che non sei".

Dayane ha ribadito di conoscere Giulia da cinque anni e di non averla mai vista come una persona che cerca di farsi pagare le cose dagli altri. Successivamente l'ex compagna di Stefano Sala ha rincarato la dose nei confronti dell'ex moglie di Flavio Briatore: "Lei non ha niente da perdere, fuori ha tutte certezze".

A detta della modella, Gregoraci non avrebbe dovuto prendersela in quel modo con una ragazza di 27 anni che cerca di affacciarsi al mondo dello spettacolo. Infine, ha chiosato: "Ci vede diverse da lei".

Selvaggia Roma: 'Se ne stesse a casa sua a Montecarlo'

Anche Selvaggia Roma è sembrata avere il dente avvelenato nei confronti di Elisabetta Gregoraci.

Mentre le ragazze si erano spostate in stanza, la 31enne rivolgendosi a Giulia Salemi ha riferito che alla showgirl calabrese non gliene frega nulla del prossimo. Inoltre, Gregoraci passerebbe il tempo a dire di non passare dei messaggi sbagliati all'esterno del Reality Show ma la cosa varrebbe solo quando si tratta della sua vita privata. Selvaggia ha lasciato intendere di non tollerare l'ex moglie di Flavio Briatore e infine, ha concluso: "Se ne stesse a casa sua a Montecarlo, non qua".

Di fronte alla presa di posizione delle sue amiche, Salemi ha ringraziato Adua Del Vesco per avere espresso la sua opinioni davanti agli altri "vipponi". Giulia ha riferito: "Apprezzo quello che ha detto Adua, perché non le ho chiesto io di difendermi".

Secondo la 27enne, Elisabetta Gregoraci sarebbe sempre convinta di avere ragione su tutto.