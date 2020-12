L'ennesimo scontro avvenuto in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5 ha lasciato una serie di strascichi. Al termine della ventiduesima puntata del Reality Show, Adua Del Vesco ha spezzato una lancia a favore della modella italo-persiana. L'attrice ha sottolineato che Giulia è passata per una ragazza poco di buono, ma Elisabetta ha invitato Adua a non parlare se non sa come siano andate realmente le cose.

Adua: 'Le cose si discutono privatamente'

In puntata Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sulla lite avvenuta in Sardegna fra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci.

Mentre la prima ha riferito di non avere mai fatto il filo all'ex marito della Gregoraci, quest'ultima ha rincarato la dose: "Cercavi sempre un alloggio".

Al termine della diretta quando i "vipponi" stavano andando a dormire, Adua Del Vesco ha espresso la sua opinione sullo scontro Salemi-Gregoraci. L'attrice siciliana si è schierata dalla parte di Giulia: "E' passata per una ragazza poco di buono. Dai Eli, non è carino". In risposta Gregoraci ha precisato di non avere mai sentito Adua esprimere un parere sulle dinamiche avvenute in diretta. Poi, la showgirl ha fatto notare alla sua coinquilina di avere ascoltato solamente la versione di una persona. A quel punto Adua ha ammesso di avere solamente espresso un suo parere personale e ha precisato di non essere arrabbiata.

A detta di Del Vesco, non è bello fare passare una persona come una "scroccona" in diretta televisiva. Inoltre, Adua ha sottolineato: "Non puoi prendertela così con una ragazza di 27 anni". La giovane ha precisato che all'epoca della lite Briatore era già l'ex marito di Elisabetta. Infine, l'attrice ha chiosato: "Le cose si discutono privatamente".

Stanca di proseguire il discorso, la showgirl calabrese ha ribadito che lei non si è mai permessa di giudicare le dinamiche che riguardassero Adua. Infine, Gregoraci ha messo un punto alla discussione: "Se non sai come sono andate le cose inutile che mi sventoli le cose".

Lo sfogo di Giulia Salemi

In seguito allo scontro avvenuto con Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi ha dato adito ad un duro sfogo.

Parlando con Giacomo Urtis e Selvaggia Roma, la modella italo-persiana ha spiegato che durante questi anni alcune persone hanno fatto di tutto per farla sentire inferiore: "Lei è una di quelle persone". Inoltre, la 27enne ha riferito di non avere detto nulla a Elisabetta di tutto quello che è uscito nei salotti televisivi per rispetto. A questo proposito, però, la diretta interessata ha chiesto solo una cosa: "Non giudico e non voglio essere giudicata".

Infine, Salemi ha sottolineato che proprio Elisabetta, che è stata più volte criticata per essersi sposata un uomo miliardario, non dovrebbe comportati allo stesso modo nei confronti delle altre persone: "Predica bene e razzola male".